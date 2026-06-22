Στα άκρα ο Τραμπ για Μελόνι: Δεν ενδιαφέρθηκε για την πυρηνική απειλή του Ιράν

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να στρέφει πλέον τα πυρά του συνολικά εναντίον του ΝΑΤΟ, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας.



Με νέα ανάρτησή του, ο Τραμπ κατηγορεί ευθέως την Ιταλία και προσωπικά τη Μελόνι ότι δεν στάθηκαν στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην πυρηνική απειλή του Ιράν, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, η Ουάσιγκτον έχει δαπανήσει επί δεκαετίες τεράστια ποσά για την άμυνα των Ευρωπαίων συμμάχων.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ





«Αφού ξοδέψαμε τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ, η Ιταλία και η πρωθυπουργός της δεν σκέφτηκαν καν να εμπλακούν με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και την πολύ σοβαρή πυρηνική απειλή τους. Για δεκαετίες, τους υπερασπιζόμαστε, αλλά, όταν τους χρειαζόμαστε, δεν είναι καν εκεί για να υπερασπιστούν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι καλό! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Συνεχίζεται η κόντρα Ουάσιγκτον-Ρώμης





Η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων προσωπικών επιθέσεων του Τραμπ κατά της Μελόνι και μεταφέρει πλέον τη σύγκρουση από το προσωπικό επίπεδο στο πεδίο της διατλαντικής ασφάλειας. Το ιδιαίτερο βάρος της δήλωσης έγκειται στο χρονικό σημείο κατά το οποίο γίνεται. Λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ επαναφέρει το διαχρονικό του επιχείρημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επωμίζονται δυσανάλογο οικονομικό και στρατιωτικό βάρος για την προστασία της Ευρώπης, χωρίς να λαμβάνουν αντίστοιχη στήριξη όταν οι ίδιες αντιμετωπίζουν κρίσεις.

Παράλληλα, συνδέει ευθέως τη στάση των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στο Ιράν με τη συνολική αξιοπιστία της Συμμαχίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να συνεχίσουν να επωμίζονται μόνες τους το κόστος της συλλογικής ασφάλειας. Η τοποθέτηση αυτή αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την ένταση ενόψει της Συνόδου, καθώς αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες, την κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων και τον ρόλο που θα έχει το ΝΑΤΟ απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

