Στα χνάρια του Λεωνίδα ο Γιώργος Μαζωνάκης: Το μπάνιο στα ιαματικά λουτρά των Θερμοπυλών

Μια ξεχωριστή στάση στις ιστορικές Θερμοπύλες έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά την επιστροφή του από το Άγιο Όρος, επιλέγοντας να χαλαρώσει στα φημισμένα ιαματικά λουτρά της περιοχής.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο στα social media, όπου εμφανίζεται να απολαμβάνει το ζεστό νερό στις Θερμοπύλες, κάνοντας παράλληλα αναφορά στον Λεωνίδα και τους 300 Σπαρτιάτες.

«Εδώ που ο Λεωνίδας και οι 300 έβρεχαν τις πληγές τους»

Με το χαρακτηριστικό του ύφος, ο Γιώργος Μαζωνάκης απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς του φίλους λέγοντας: «Κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι στα Λουτρά των Θερμοπυλών, εδώ που ο Λεωνίδας και οι 300 έβρεχαν τις πληγές τους και χαλάρωναν».

Ο ίδιος συνέχισε στέλνοντας και το δικό του μήνυμα για την κατάσταση των ιαματικών λουτρών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ζεστά Λουτρά των Θερμοπυλών. Κάντε κάτι γι' αυτό».

Η στάση μετά το Άγιο Όρος

Η επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στις Θερμοπύλες έγινε κατά την επιστροφή του από το Άγιο Όρος, όπου είχε βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Ο τραγουδιστής φαίνεται πως θέλησε να συνδυάσει τη διαδρομή του με μια στιγμή χαλάρωσης στα φυσικά θερμά νερά της περιοχής, τα οποία είναι γνωστά εδώ και αιώνες για τις ιαματικές τους ιδιότητες.

Η ιστορία των ιαματικών λουτρών

Τα ιαματικά λουτρά στις Θερμοπύλες αποτελούν ένα από τα πιο ιστορικά φυσικά σημεία της χώρας, συνδεδεμένα άμεσα με τη μάχη των Θερμοπυλών και τον θρύλο του βασιλιά Λεωνίδα.

Τα νερά της περιοχής αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια, με τη θερμοκρασία τους να παραμένει σταθερά υψηλή λόγω της γεωθερμικής δραστηριότητας.

Παρά τη μεγάλη ιστορική και τουριστική σημασία τους, οι εγκαταστάσεις των λουτρών έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο συζητήσεων σχετικά με την αξιοποίησή τους και την ανάγκη αναβάθμισης της περιοχής.