Στο Άγιο Όρος πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης και το έριξε στη... μαγειρική

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο Άγιο Όρος και ανέβασε βίντεο με τον ίδιο να μαγειρεύει σε κελί μοναχού, το οποίο έγινε αμέσως viral στα social media.

Μάλιστα, ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν παρέλειψε να ευχηθεί και χρόνια πολλά στους Γιώργηδες που γιόρταζαν χθες, με το παλιό ημερολόγιο.

«Τι γίνεται παιδιά; Βρίσκομαι στο Άγιο Όρος, μαγειρεύω μαζί με τον Αρτέμιο και τον Γιώργο που με έφερε εδώ. Σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου με το παλιό ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο Άγιο Όρος και το... έριξε στη μαγειρική - Το story που ανέβασε στο Instagram pic.twitter.com/GNi1P7Re9P — Flash.gr (@flashgrofficial) May 8, 2026

Ο τραγουδιστής συνηθίζει να κάνει μικρά ταξίδια λίγων ημερών στο Άγιο Όρος, παρότι ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει στην Αθήνα τις υποχρεώσεις του σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του έχει παραδεχτεί ότι οφείλει στον Θεό το ότι έχει κρατήσει όλο αυτό το πράγμα που ζει σε ένα επίπεδο.