Γιώργος Μαζωνάκης: Η selfie με σημάδια στο πρόσωπο - «Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν στον πόνο»

Ανησυχία και πολλά ερωτήματα προκάλεσε η νέα ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε με σημάδια στο πρόσωπο, χωρίς να εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε μία selfie στην οποία φαίνεται να βρίσκεται μέσα στο σπίτι του και να κοιτάζει τον φακό. Στο πρόσωπό του διακρίνονται εκδορές στο μέτωπο και στη μύτη, ενώ εμφανές είναι και ένα χτύπημα στο αριστερό μάτι. Ο τραγουδιστής φορά επίσης τσιρότο, λεπτομέρεια που ενίσχυσε την ανησυχία των θαυμαστών του.

Τη φωτογραφία συνόδευσε με μια λιτή αλλά φορτισμένη φράση: «Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν στον πόνο».

Ο ίδιος δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τα σημάδια στο πρόσωπό του, ούτε διευκρίνισε πότε τραβήχτηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία ή αν σχετίζεται με το ατύχημα που φέρεται να είχε πρόσφατα μέσα στο σπίτι του.

Οι πληροφορίες για το ατύχημα στο σπίτι

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN είχε αναφερθεί ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα ατύχημα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, ο τραγουδιστής φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να εμφανιστεί στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου είχε προγραμματισμένα live.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του. Χτύπησε το κεφάλι του και ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί και δεν έγινε το πρόγραμμα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Αρτσίτας.