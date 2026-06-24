Γιώργος Μαζωνάκης: Τους… κλάδεψε όλους

Κι ενώ όλοι περιμέναμε τις δηλώσεις του Γιώργου Μαζωνάκη για όσα έζησε το τελευταίο διάστημα στο οικογενειακό και προσωπικό του περιβάλλον, με μέλη της οικογένειάς του, αλλά και άτομα που τον πρόδωσαν, εκείνος έκανε την έκπληξη, ή την τρολιά (ή και τα δύο) και ανάρτησε ένα βίντεο στο Instagram όπου κάνει κηπουρική στον κήπο του και με ένα πριόνι κλαδεύει ένα μεγάλο δέντρο (λάθος εποχή).

Ίσως βέβαια αυτό το κλάδεμα να μην έγινε και εντελώς τυχαία και ο καλλιτέχνης να υπονοεί πως σύντομα θα «κόψει» τα κεφάλια όλων όσοι του φέρθηκαν σκάρτα και τον έστειλαν ακόμη και στο Δρομοκαΐτειο!

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάνει κηπουρική στον κήπο του! Κλάδεψε ένα δέντρο και ανάρτησε το βίντεο στο Instagram, σαν να μας προετοιμάζει για το... κλάδεμα που θα κάνει σε όλους όσοι τον πρόδωσαν! pic.twitter.com/3zO2gU75ZJ — Flash.gr (@flashgrofficial) June 24, 2026

Θυμίζουμε πως την Τρίτη 23 Ιουνίου ο τραγουδιστής μας προετοίμασε για το αφηγηματικό και άφιλτρο βίντεο που ετοιμάζει με ένα pre video στο Instagram όπου είπε χαρακτηριστικά: «Κυρίες και κύριοι, στη ζωή μου με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ, για να μην στεναχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους.

Έτσι λοιπόν, μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα. Χωρίς κανέναν δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμία εφημερίδα. Έτσι όπως είναι, αφηγηματικά, σαν αφηγητής. Άφιλτρα δηλαδή».