Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήρθε η ώρα να μιλήσω» – Οι αποκαλύψεις που προαναγγέλλει μετά από μήνες σιωπής

Τους τελευταίους μήνες, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε αρκετές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω των εξελίξεων στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Ωστόσο, ο ίδιος είχε επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μην απαντήσει δημόσια σε όσα ακούγονταν και γράφονταν γύρω από το όνομά του.

Το απόγευμα της Δευτέρας 23 Ιουνίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσω του οποίου ανακοίνωσε ότι είναι πλέον έτοιμος να μοιραστεί τη δική του αλήθεια, χωρίς τη μεσολάβηση δημοσιογράφων, τηλεοπτικών εκπομπών ή άλλων μέσων ενημέρωσης.

«Κυρίες και κύριοι, στη ζωή μου με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ, για να μη στεναχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ξεκαθαρίζει πως σκοπεύει να επικοινωνήσει απευθείας με το κοινό του μέσα από τα social media, προκειμένου να μιλήσει για όλα όσα μέχρι σήμερα επέλεγε να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Έτσι λοιπόν, μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα. Χωρίς κανέναν δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμία εφημερίδα. Έτσι όπως είναι, σαν αφηγητής. Άφιλτρα δηλαδή. Φίλτρο μόνο στο τσιγάρο», λέει με το χαρακτηριστικό του ύφος.

Η ανάρτησή του προκάλεσε αμέσως αίσθηση στους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν και να εκφράσουν την ανυπομονησία τους για όσα πρόκειται να αποκαλύψει το επόμενο διάστημα.