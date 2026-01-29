Στα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας» η Κατρίν Βοτρέν - Επίσκεψη για τις φρεγάτες Belharra

Ιδιαίτερης σημασίας επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα στα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας» η Υπουργός Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας,

Κατρίν Βοτρέν, συνοδευόμενη από την Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα κα Λοράνς Αουέρ και τον CEO της Naval Group κ. Πιερ-Ερίκ Πομελέ.

Κατά την επίσκεψη, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για τις εν εξελίξει εργασίες κατασκευής προεξοπλισμένων Τμημάτων (Blocks) για τα κύτη των φρεγατών Belharra (FDI) , στο πλαίσιο της συνεργασίας των Ναυπηγείων Σαλαμίνας με τη Naval Group.

Τα Ναυπηγεία έχουν ήδη παραδώσει τα Blocks για την τρίτη ελληνική φρεγάτα «Φορμίων», καθώς και για τη δεύτερη φρεγάτα του γαλλικού προγράμματος, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσαν και την παράδοση των Τμημάτων για την τρίτη γαλλική φρεγάτα πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο.

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταφοράς εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και αναδεικνύει τις δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής ναυπηγικής βιομηχανίας σε προγράμματα υψηλής πολυπλοκότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο συνεργασίας, τον Νοέμβριο του 2024 υπεγράφη η εξαετής Συμφωνία Follow-on-Support (FoS) μεταξύ Ναυπηγείων Σαλαμίνας και Naval Group για την υποστήριξη των φρεγατών των Πολεμικών Ναυτικών Ελλάδας και Γαλλίας.

Η επίσκεψη της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο των Ναυπηγείων Σαλαμίνας στην εθνική αμυντική βιομηχανία και τη σημασία τους στη διακρατική ναυπηγική συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας.