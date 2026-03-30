Στη φυλακή παραμένει ο Χρήστος Μαυρίκης: Η «μεσιτική αμοιβή» δεν έπεισε το Εφετείο

Στη φυλακή θα παραμείνει ο Χρήστος Μαυρίκης, αφού το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε ποινή έξι ετών χωρίς αναστολή, για το αδίκημα της δωροδοκίας δικαστή και επιπλέον χρηματική ποινή 20.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το ποσό του ενός εκατομμυρίου δεν αποτελούσε πρόταση χρηματισμού, αλλά πιθανή «μεσιτική αμοιβή» που θα λάμβανε ο ίδιος.

«Eγώ όχι 1.000.000, εδώ δεν υπάρχει μαντήλι να κλάψουμε!», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε: «Είναι τόσο αγνό το μυαλό μου που ούτε καν σκέφτηκα να δωροδοκήσω».

«Του εξήγησα ότι δεν παραλαμβάνω φακέλους και ότι πρέπει να απευθυνθεί στη γραμματεία. Τελικά ήρθε στο γραφείο μου παρουσία συναδέλφων και μου παρέδωσε τον φάκελο» ανέφερε στην κατάθεση του ο δικαστης.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η επιστολή περιείχε αίτημα παρέμβασης σε εκκρεμή υπόθεση και κατέληγε στη φράση «σε κάθε περίπτωση είμαι υπόχρεος και υπάρχει τίμημα για τη μεσιτεία».

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο κατηγορούμενος επέμεινε ότι το επίμαχο ποσό δεν θα δινόταν σε δικαστή, λέγοντας: «Ξέρετε πόσο είναι η μεσιτική αμοιβή; Αντιστοιχεί στο εκατομμύριο που συζητάμε, το οποίο δεν θα το έδινα εγώ αλλά θα το εισέπραττα». Απευθυνόμενος στον μάρτυρα υποστήριξε ότι στόχος του ήταν μόνο να προχωρήσει η εκδίκαση της υπόθεσης: «Ζητούσα να μην απορριφθεί ως απαράδεκτη η αγωγή και να εξεταστεί στην ουσία».

Ο αρεοπαγίτης απάντησε ότι ακόμη και το αίτημα παρέμβασης είναι παράνομο, επισημαίνοντας: «Δεν είχατε λόγο να απευθυνθείτε σε εμένα και να αναφερθείτε σε οικονομικά μεγέθη». Σε σχετική ερώτηση του κατηγορουμένου αν το αίτημά του ήταν παράνομο, ο μάρτυρας απάντησε κατηγορηματικά: «Ναι, είναι παράνομο».

Την ενοχή του κατηγορουμένου πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας: «Αυτό που προστατεύεται είναι το αχρημάτιστο του έργου του δικαστή, για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος δεν απαιτείται να υπάρξει αποτέλεσμα».