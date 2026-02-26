Στη φυλακή ξανά ο Μαυρίκης - Ο κατ’ οίκον περιορισμός αντικαταστάθηκε με προσωρινή κράτηση

Ο Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη μετά από βούλευμα της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, που αντικατέστησε τον κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση του με προσωρινή κράτηση και θα προσαχθεί στο ΤΔΔΕ Σπάτων, σήμερα τις μεσημβρινές ώρες.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, που είχε συνδέσει το όνομά του με ταραγμένες εποχές στην πολιτική ζωή της χώρας κάποιες δεκαετίες πριν, προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές το απόγευμα της Δευτέρας (16/2) όταν ξεκίνησε να πυροβολεί στον αέρα στο σπίτι του στα Σπάτα.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία κλήθηκε μετά από καταγγελία κατοίκου τους περιοχής, ο οποίος άκουσε τους πυροβολισμούς. Ο Χρήστος Μαυρίκης αφού πυροβόλησε, είχε ταμπουρωθεί σπίτι του. Ο 75χρονος βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι καθώς σε βάρος του εκκρεμεί κατηγορία για δωροδοκία αρεοπαγίτη από τον Μάιο του 2025.

Η ένταση έληξε κοντά στα μεσάνυχτα με την αστυνομία να συλλαμβάνει τελικά τον Χρήστο Μαυρίκη σε οικόπεδο δίπλα στο σπίτι του, ενώ κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του βρέθηκαν πιστόλια κρότου, φωτοβολίδων και αεροβόλα όπλα.