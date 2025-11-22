Στην Ελβετία οι διαβουλεύσεις ΗΠΑ, Ουκρανίας για συμφωνία - Στο τραπέζι η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Το Κίεβο θα έχει διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Ουκρανίας.

«… Ξεκινάμε διαβουλεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ με επίκεντρο τις πιθανές παραμέτρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ελβετία», ανέφερε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο γραμματέας του Συμβούλιου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Εκτιμάμε τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες».

Όπως μεταδίδει το Ρόιτερς, ο Ουμέροφ επεξεργάστηκε την ανάρτησή του, χωρίς να εξηγεί για ποιον λόγο, έπειτα από μια προηγούμενη εκδοχή της όπου έλεγε πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν «με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει αυτήν τη διαδικασία με μια σαφή κατανόηση των συμφερόντων της. Πρόκειται για ένα νέο βήμα του διαλόγου που συνεχίζεται εδώ και κάποιες ημέρες και που στοχεύει κυρίως να εναρμονίσει το όραμά μας για τα επόμενα στάδια», επισήμανε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Facebook.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε ένα διάταγμα σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής που θα συμμετάσχει «στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνούς εταίρους της Ουκρανίας, όπως και με εκπροσώπους της Ρωσίας».

Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από το "δεξί χέρι" του Ζελένσκι, τον επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Ουμέροφ, τους αρχηγούς των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων. Ήτοι μια αποστολή κυρίως στρατιωτική.

Στο τραπέζι ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ανοιχτό, σύμφωνα με ανώτερο Ρώσο διπλωμάτη.

«Δεν θα απέκλεια τίποτα», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ στο κρατικό περιοδικό International Affairs, όπου δημοσιεύτηκε σήμερα η συνέντευξή του. Όπως σημείωσε, «η προσπάθεια για να βρεθεί ο τρόπος συνέχισης του διαλόγου παραμένει σε εξέλιξη».

Ο Ριαμπκόφ υπογράμμισε ότι οι επαφές Μόσχας – Ουάσινγκτον δεν έχουν «παγώσει» και ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ενεργοί.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τελευταία φορά τον Αύγουστο στην Αλάσκα, χωρίς όμως να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία για την επίλυση ή έστω την παύση του πολέμου στην Ουκρανία. Σχέδια για νέα συνάντηση στη Βουδαπέστη ανεστάλησαν επ’ αόριστον.

«Η συνεργασία συνεχίζεται σε σταθερή βάση. Υπάρχουν καθιερωμένες δομές και κανάλια επικοινωνίας, τα οποία δεν είναι όλα ορατά στο κοινό και δεν χρειάζεται να γίνονται αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Ωστόσο λειτουργούν κανονικά», σημείωσε.

Ο Ρώσος αξιωματούχος έκανε λόγο για «εντυπωσιακή» πρόοδο όσον αφορά την προσπάθεια εγκαθίδρυσης σταθερού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης Ρωσίας – Κίνας – ΗΠΑ με αντικείμενο την πυρηνική σταθερότητα, ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει να πιέσει το Πεκίνο να συμμετάσχει.

«Δεν έχουμε ερωτήματα να θέσουμε στην Κίνα σε θέματα ελέγχου εξοπλισμών ή στρατηγικής σταθερότητας», είπε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει επίσημη πρόταση από τις ΗΠΑ για τέτοια συνάντηση.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ενδιαφέρον να εντάξει την Κίνα στις προσπάθειες μείωσης των πυρηνικών όπλων, μαζί με ΗΠΑ και Ρωσία. Τον περασμένο μήνα, είχε δηλώσει ότι ο Πούτιν έδειξε θετικός σε μια διμερή διαδικασία πυρηνικής αποκλιμάκωσης, στην οποία θα μπορούσε να προστεθεί και το Πεκίνο.