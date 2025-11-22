Ξεκάθαρο μήνυμα ΗΠΑ σε Ζελένσκι: «Υπογράψτε τώρα τη συμφωνία, αλλιώς η επόμενη θα είναι χειρότερη»

Σκηνικό έντασης διαμορφώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (21/11) στο Κίεβο, όταν ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ενημέρωσε τους πρεσβευτές του ΝΑΤΟ ότι η Ουάσιγκτον προτίθεται να ασκήσει πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την άμεση αποδοχή συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο Ντρίσκολ ξεκαθάρισε πως, αν η Ουκρανία δεν συναινέσει, η επόμενη πρόταση θα είναι «πολύ χειρότερη».

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, ο Αμερικανός αξιωματούχος, μετά από συνάντηση με τον Ζελένσκι και επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε «γρήγορη ολοκλήρωση» της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι «καμία λύση δεν είναι τέλεια», αλλά ο χρόνος πιέζει.

Αμηχανία και αντιδράσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα τεταμένη ατμόσφαιρα, με αρκετούς Ευρωπαίους αξιωματούχους να εκφράζουν σοβαρές ενστάσεις τόσο για το περιεχόμενο της αμερικανικής πρότασης όσο και για τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαπραγματεύτηκε με τη Μόσχα, αφήνοντας τους συμμάχους στο περιθώριο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το προτεινόμενο πλαίσιο περιλαμβάνει παραχωρήσεις ουκρανικών εδαφών, αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών από τη Ρωσία και δυνατότητα γενικής αμνηστίας για εγκλήματα πολέμου — στοιχεία που το Κίεβο χαρακτηρίζει «ασύμβατα με τις εθνικές κόκκινες γραμμές» της.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό, παραδέχθηκε ότι η χώρα βρίσκεται «σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας της», μιλώντας για το κρίσιμο δίλημμα: «να χάσουμε την αξιοπρέπειά μας ή να χάσουμε έναν βασικό σύμμαχο».

Αμείλικτο το χρονοδιάγραμμα των ΗΠΑ – Στόχος η συμφωνία πριν το Thanksgiving

Η Αμερικανίδα επιτετραμμένη στο Κίεβο, Τζούλι Ντέιβις, φέρεται να είπε στους πρεσβευτές ότι «η Ουκρανία δεν έχει άλλη επιλογή», προειδοποιώντας πως η πρόταση δεν θα βελτιωθεί με τον χρόνο.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία πριν από την Ημέρα των ευχαριστιών (Thanksgiving), με την ένταση των παρασκηνιακών συνομιλιών να χαρακτηρίζεται ως «πρωτοφανής».

Το σχέδιο φέρεται να έχει συνταχθεί από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, κορυφαίο οικονομικό σύμβουλο του Κρεμλίνου, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη παράλληλου διαύλου επικοινωνίας ΗΠΑ–Ρωσίας. Ο Ντρίσκολ αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα στη Μόσχα για συνέχιση των επαφών.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι έχει ήδη λάβει αντίγραφο του σχεδίου και το χαρακτήρισε «πιθανή βάση για τελική ειρηνευτική διευθέτηση».