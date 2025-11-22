Ουκρανία ώρα μηδέν: Η πίεση στο Κίεβο, τα μπρος-πίσω του Τραμπ και ο διπλωματικός μαραθώνιος

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την επίτευξη μίας συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά την επίσημη κατάθεση του αμερικανικού σχεδίου τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα. Η Πέμπτη 27 Νοεμβρίου φαίνεται πως αποτελεί το χρονικό ορόσημο που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας από την Ουκρανία να έχει απαντήσει μέχρι τότε.

Παρά το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, ο Αμερικανός πρόεδρος αιφνιδίασε σήμερα Σάββατο (22/11) δηλώνοντας ότι η πρότασή του «δεν είναι οριστική», προσθέτοντας πως «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Σε ερώτηση για το τι θα συμβεί αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνηθεί τη συμφωνία, απάντησε: «Μπορεί να συνεχίσει να παλεύει με όλη του την καρδιά».

Την ίδια ώρα, αντιδράσεις καταγράφονται σε Κίεβο, Μόσχα και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς και μεταξύ των χωρών που συνυπέγραψαν πρόσφατο κοινό ανακοινωθέν στο οποίο εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το σχέδιο των 28 σημείων.

Ένταση στο Κίεβο και ασφυκτική πίεση στον Ζελένσκι

Το βράδυ της Παρασκευής (21/11), ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, παρουσίασε το σχέδιο στους πρεσβευτές των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ στο Κίεβο. Σύμφωνα με την Guardian, η ατμόσφαιρα ήταν «εξαιρετικά βαριά», με τον Ντρίσκολ να υπογραμμίζει ότι «καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα».

Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι η Ουάσιγκτον αναμένει από τον Ζελένσκι να συμφωνήσει εντός ημερών, διαφορετικά στο μέλλον η Ουκρανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ δυσμενέστερους όρους». Από την πλευρά τους Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό τους από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.

Διπλωματικός μαραθώνιος σε Γενεύη και Λουάντα

Κρίσιμη ημέρα αναμένεται να είναι και η Κυριακή (23/11) καθώς θα πραγματοποιηθούν στη Γενεύη συνομιλίες συμβούλων εθνικής ασφάλειας από τις χώρες της Ε3 (Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία), σε συνεργασία με την ΕΕ, τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

Παράλληλα, τη Δευτέρα οι 27 ηγέτες της ΕΕ θα συγκληθούν στη Λουάντα, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ–Αφρικής, για να συζητήσουν το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, το σχέδιο περιέχει «σημαντικά στοιχεία» που μπορούν να αξιοποιηθούν για μια «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη».

Την Τρίτη, θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη των 30 χωρών του «συνασπισμού των προθύμων» που στηρίζουν το Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.