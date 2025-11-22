Αλλαγή δεδομένων: «Δεν είναι αυτή η τελική μου πρόταση» λέει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ

Νέα δεδομένα προκύπτουν γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων που έχει παρουσιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρινίζει πλέον ότι η πρόταση δεν αποτελεί τελεσίγραφο.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι το σχέδιο δεν είναι «οριστικό» ούτε «take it or leave it», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων. «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο», δήλωσε, απορρίπτοντας ωστόσο πως το κείμενο που έχει σταλεί στο Κίεβο συνιστά την τελική του θέση.

Donald Trump:



„Jeśli Zełenski odrzuci plan zawieszenia broni, będzie mógł dalej walczyć całym sercem”. pic.twitter.com/NBW1dF6Pw6 — flankes (@flankes838811) November 22, 2025

Σε ερώτηση για το τι θα συμβεί εάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνηθεί τη συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Μπορεί να συνεχίσει να παλεύει με όλη του την καρδιά». Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να επαναλάβει ότι εάν ήταν εκείνος πρόεδρος, ο πόλεμος αυτός δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ.

Οι δηλώσεις αυτές διαφοροποιούν το κλίμα των προηγούμενων ημερών, όπου η πρόταση παρουσιαζόταν ως ένα αυστηρό πλαίσιο που η Ουκρανία όφειλε είτε να αποδεχθεί είτε να διακινδυνεύσει τη μελλοντική αμερικανική στήριξη. Ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι αναμένει απάντηση από το Κίεβο μέχρι τις 27 Νοεμβρίου και επιθυμεί την υπογραφή μνημονίου ειρήνης έως το τέλος του έτους.

Τι προβλέπει το σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία

Το κείμενο που έχει σταλεί στην ουκρανική πλευρά περιλαμβάνει όρους που θεωρούνται εξαιρετικά δυσμενείς για το Κίεβο: παραχώρηση εδαφών που ήδη κατέχει η Ρωσία, αλλά και περιοχών που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο, καθώς και γενική αμνηστία για εγκλήματα πολέμου που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συγκυρία «μία από τις πιο δύσκολες της ιστορίας μας», επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με το δίλημμα «να χάσει την αξιοπρέπειά της ή έναν βασικό σύμμαχο».

Ο Αμερικανός υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ, απέφυγε να επιβεβαιώσει εάν η πρόταση ταυτίζεται με το 28σέλιδο κείμενο που διέρρευσε πρόσφατα, σημειώνοντας μόνο ότι «η ουσία μετράει και όχι το περιτύλιγμα».

Μέλη του Κογκρέσου αντιδρούν στο σχέδιο Τραμπ

Την ίδια ώρα, μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί, εκφράζουν «σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τις λεπτομέρειες του σχεδίου» του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν θα επιτύχουμε αυτή τη βιώσιμη ειρήνη προσφέροντας τη μία παραχώρηση μετά την άλλη στον Πούτιν και πλήττοντας μοιραία την ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί. Η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι ο Πούτιν δεν καταλαβαίνει παρά την ισχύ και δεν θα σεβασθεί καμία συμφωνία αν δεν διασφαλίζεται μέσω του εξαναγκασμού», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους τρεις δημοκρατικοί βουλευτές, ένας ανεξάρτητος γερουσιαστής και ένας ρεπουμπλικανός βουλευτής.

«Οφείλουμε να διαβουλευτούμε στενά με τους Ουκρανούς εταίρους μας και τους εταίρους μας του ΝΑΤΟ σχετικά με την ακολουθητέα οδό. Οφείλουμε να ασκήσουμε πραγματική πίεση επί της Ρωσίας για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο ρεπουμπλικανός Ρότζερ Γουίκερ, πρόεδρος της πανίσχυρης επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, αντέδρασε επίσης στις προτάσεις Τραμπ με ξεχωριστή ανακοίνωση.

«Το αποκαλούμενο "ειρηνευτικό σχέδιο» παρουσιάζει πραγματικά προβλήματα και είμαι πολύ επιφυλακτικός ως προς την ικανότητά του να εγκαθιδρύσει την ειρήνη. Η Ουκρανία δεν πρέπει να αναγκασθεί να παραχωρήσει τα εδάφη της σε έναν από τους πλέον απροκάλυπτους εγκληματίες πολέμου στον κόσμο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν», καταγγέλλει ο Ρότζερ Γουίκερ. «Το μέγεθος και η διάταξη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αποτελεί κυρίαρχη επιλογή για την κυβέρνησή της και τον λαό της».