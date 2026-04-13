Στην Ουάσιγκτον ο Κυριάκος Πιερρακάκης για την εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για την Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η παρουσία του σηματοδοτεί έναν εντατικό κύκλο επαφών σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο και ασταθές παγκόσμιο οικονομικό τοπίο, με στόχο την προώθηση των ελληνικών θέσεων και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.

Συμμετοχή σε G7 και συναντήσεις κορυφής

Για πρώτη φορά, ο κ. Πιερρακάκης συμμετέχει δια ζώσης στις συνεδριάσεις της G7, υπογραμμίζοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας και του Eurogroup. Στο πλαίσιο της Συνόδου, έχει προγραμματίσει σημαντικές συναντήσεις με κορυφαία στελέχη διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Διευθύντριας του ΔΝΤ, Kristalina Georgieva, του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος, Alfred Kammer, και του Διευθυντή Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Rodrigo Valdés.

Ο Έλληνας Υπουργός θα πραγματοποιήσει επίσης κατ' ιδίαν συναντήσεις με την Υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Rachel Reeves, και την Υπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας, Satsuki Katayama, ενισχύοντας τις διμερείς σχέσεις και συζητώντας τις κοινές προκλήσεις. Ο κ. Πιερρακάκης αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις δημόσιες παρεμβάσεις, ως κεντρικός ομιλητής σε συζήτηση με τον Alfred Kammer. Επιπλέον, θα συμμετάσχει στο Semafor World Economy Forum, με θέμα «The New Era of Global Growth», συμβάλλοντας στον διεθνή διάλογο για τις νέες προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Υπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών τραπεζικών και επενδυτικών ομίλων, επιδιώκοντας την προσέλκυση επενδύσεων. Τέλος, θα παραστεί σε εκδήλωση στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία, όπου θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με Έλληνες που υπηρετούν σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ.