Στο φως μυστική ναρκο-σήραγγα 600 μέτρων μεταξύ Μεξικού και Καλιφόρνια - Κατασχέθηκε 1 τόνος κοκαΐνη

Μπροστά σε ένα θηριώδες πέρασμα ναρκωτικών βρέθηκαν ομοσπονδιακοί ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίοι ανακάλυψαν μια εξελιγμένη υπόγεια σήραγγα που εκτεινόταν από την Τιχουάνα του Μεξικού έως ένα δήθεν κατάστημα λιανικού εμπορίου κοντά στο συνοριακό πέρασμα Οτάι Μέσα στην Καλιφόρνια.

Μέσα σε αυτό εντοπίστηκαν τουλάχιστον 45 εκατομμύρια δολάρια και περισσότερος από ένας τόνος κοκαΐνης, κάτι που χαρακτηρίζεται ως ένα σημαντικό πλήγμα στο καρτέλ Jalisco New Generation.

Η σήραγγα, η οποία βρισκόταν κάτω από κατάστημα με την επωνυμία «Buy 4 Less», είχε μήκος σχεδόν 600 μέτρων και εκτεινόταν σε βάθος περίπου 17 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Σύμφωνα με τις αρχές, διέθετε ενισχυμένα τοιχώματα, ηλεκτροδότηση, σύστημα εξαερισμού, καθώς και δίκτυο σιδηροτροχιών για τη μεταφορά φορτίων.

Όπως διαπίστωσαν, η επιχείρηση προσέλκυε ελάχιστους πελάτες, ενώ η λειτουργία της δεν συμβάδιζε με εκείνη ενός νόμιμου καταστήματος λιανικής πώλησης.

Χειροπέδες σε τέσσερα μέλη του καρτέλ

Οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε τέσσερα άτομα για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση ελεγχόμενων ουσιών, ενώ ο ένας κατηγορείται επιπλέον για συνωμοσία με σκοπό τη χρήση διασυνοριακής σήραγγας και για συνωμοσία εισαγωγής ελεγχόμενων ουσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ομάδα Εργασίας Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ παρακολουθούσε την αποθήκη από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Μάιο του 2026. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι πράκτορες κατέγραψαν επανειλημμένα υπόπτους να μεταφέρουν μεγάλες βαλίτσες από τις εγκαταστάσεις.

Οι έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν στον εντοπισμό συνολικά 851 δεμάτων κοκαΐνης σε δύο φορτηγά και ένα βαν. Η συνολική ποσότητα των ναρκωτικών ανήλθε σε περίπου 1.029,6 κιλά.

Η έξοδος της σήραγγας ήταν επιμελώς κρυμμένη κάτω από το δάπεδο αποθηκευτικού χώρου και η πρόσβαση σε αυτή γινόταν μέσω υδραυλικού ανελκυστήρα.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Άνταμ Γκόρντον σχολίασε με νόημα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης: «Για τους κατηγορούμενους δεν υπήρχε φως στην άκρη της σήραγγας. Υπήρχαν φώτα και σειρήνες».