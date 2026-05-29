Μεξικό: Τεράστιος ανεμοστρόβιλος «σαρώνει» στάβλους και ράντσο στο πέρασμά του

Σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος που χτύπησε την πολιτεία της Κοαουίλα στο βόρειο Μεξικό την Τρίτη 26 Μαΐου.

Ειδικότερα, όπως δείχνουν βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής ανέφεραν πως τίποτε δεν γλίτωσε στο πέρασμά του. Το θηριώδες φυσικό φαινόμενο «κατάπιε» ό,τι έβρισκε μπροστά του από κτίρια, στάβλους, προκαλώντας ζημιές στις τοπικές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ο Μιγκέλ Τσαϊρέζ κατέγραψε το βίντεο ενώ εργαζόταν στο ράντσο του «Los Lobos». «Παρατηρήσαμε τον ουρανό, όπου είχαν σχηματιστεί δύο ή τρεις ανεμοστρόβιλοι κοντά στην ιδιοκτησία μου. Ένας από αυτούς χτύπησε το ράντσο», είπε.

Πάντως, μέχρι στιγμής, οι τοπικές αρχές δεν έχουν αναφέρει τυχόν θύματα ή τραυματισμούς. Ωστόσο, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ένα άλογο και ένα μοσχάρι τραυματίστηκαν.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία του Μεξικού προειδοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες υπάρχει κίνδυνος να σχηματιστούν εκ νέου ανεμοστρόβιλοι στην περιοχή την Τρίτη ζητώντας από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.