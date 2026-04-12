Στο πένθος η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας: Πέθανε ο πατέρας της - «Οι σκέψεις μου είναι σκοτεινές»

Στο πένθος βυθίστηκε η βασιλική οικογένεια της Δανίας καθώς όπως ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής 12 Απριλίου, ο πατέρας της βασίλισσας Μαίρη, Τζον Ντάλγκλις Ντόναλντσον, έφυγε από τη ζωή στο Χόμπαρτ της Αυστραλίας, σε ηλικία 84 ετών, έπειτα από μακρά ασθένεια.

Η απώλεια αυτή αποτελεί βαρύ πλήγμα για τη Μαίρη, σύζυγο του βασιλιά Φρειδερίκου Ι΄, καθώς μόλις λίγες εβδομάδες πριν είχε πραγματοποιήσει επίσημο ταξίδι στην Αυστραλία, γεγονός που αποδείχθηκε να είναι ένας τελευταίος αποχαιρετισμός.

Στη σύντομη δήλωσή της, η βασίλισσα εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη:

«Η καρδιά μου είναι βαριά και οι σκέψεις μου σκοτεινές. Ο αγαπημένος μου πατέρας πέθανε. Όταν ο πόνος υποχωρήσει, οι αναμνήσεις θα φωτιστούν και αυτό που θα παραμείνει πιο δυνατό είναι η αγάπη και η ευγνωμοσύνη για όλα όσα μου έδωσε και με δίδαξε».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η υγεία του ήταν επιβαρυμένη εδώ και χρόνια. Η Μαίρη, παρά την απόσταση, διατηρούσε στενή επαφή μαζί του και τον επισκεπτόταν συχνά. Η τελευταία τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου, όταν πέρασαν μαζί πολύτιμο χρόνο. Στο πλευρό της βρέθηκαν τόσο ο σύζυγός της όσο και τα παιδιά τους, προσφέροντάς της στήριξη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Ο Τζον Ντόναλντσον γεννήθηκε στη Σκωτία, αλλά σε νεαρή ηλικία μετανάστευσε στην Τασμανία. Υπήρξε καθηγητής εφαρμοσμένων μαθηματικών και αφιέρωσε τη ζωή του στην οικογένειά του, μεγαλώνοντας μόνος τα τέσσερα παιδιά του μετά τον πρόωρο θάνατο της συζύγου του.

Αφήνει πίσω του τα παιδιά του, Τζέιν, Πατρίσια, Τζον και τη βασίλισσα Μαίρη, τα οποία θρηνούν την απώλειά του από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και υπό απόλυτη διακριτικότητα.

Ο Ντόναλντσον είχε επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ελάχιστες είναι οι δημόσιες εμφανίσεις του, με πιο γνωστή την παρουσία του στην Κοπεγχάγη το 2004, στον γάμο της κόρης του.