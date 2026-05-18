Survivor: Η στιγμή που ο Ατζούν ανακοινώνει τον τραυματισμό του Σταύρου στο Survivor Τουρκίας

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί εμφανίστηκε στο Survivor της Τουρκίας, επιλέγοντας να ανακοινώσει ο ίδιος τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, λέγοντας τους ανάμεσα σε άλλα ότι ο 22χρονος Μάνος Μαλλιαρός έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο τραγικό περιστατικό, αφού αν δενήταν αυτός μπορεί ο Φλώρος να μην είχε επιζήσει.



Tη Δευτέρα 18 Μαΐου, στο Buongiorno, προβλήθηκε βίντεο από την ανακοίνωση του Τούρκου παραγωγού. Ο Ατζούν Ιλιτζαλί, ανέφερε πως ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι του Σταύρου Φλώρου και υπογράμμισε ότι δεν βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του. Δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι ο παίκτης θα μεταφερθεί στο Μαϊάμι, όπου θα γίνει η αποκατάσταση στον δεξί αστράγαλό του, το σημείο που έχει υποστεί τον τραυματισμό.



«Δυστυχώς συνέβη ένα πολύ τραγικό συμβάν στην ελληνική ομάδα. Δυστυχώς δύο διαγωνιζόμενοι από την ελληνική ομάδα πήγαν για ψάρεμα στα ανοιχτά της θάλασσας και ένα ταχύπλοο σκάφος συγκρούστηκε μαζί τους. Ο Σταύρος. Οφείλω να πω ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο αυτή τη στιγμή, αλλά ενεπλάκη σε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Δυστυχώς το ένα πόδι του Σταύρου ακρωτηριάστηκε. Είχαν σημαδούρες. Τώρα τον στέλνουμε στο Μαΐαμι με ιδιωτική πτήση, και θα τον φροντίσουν εκεί», είπε ο Τούρκος παραγωγός.



Οι παίκτες του Τούρκικου Survivor σοκαρίστηκαν με το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου. «Είναι τόσο μικρός, είναι μικρό το παιδί», είπε ένας από αυτούς , ενώ άλλος φώναξε «δεν το πιστεύω». Ο Ατζούν Ιλιτζαλί αναφερόμενοσ στον Μάνο Μαλλιαρό είπε:: «Μαζί του ήταν ο Μάνος, ο Μάνος ήταν αυτός που τον έσωσε. Δεν έπαθε τίποτα εκείνος. Αν δεν ήταν ο Μάνος, δεν θα είχε πιθανότητες να επιζήσει».



Ο 22χρονος παίκτης από την Καβάλα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και είναι σε σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Φλώρος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο. Ο Έλληνας παίκτης έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

