Suzuki GSX-R1000R: Η απόλυτη Supersport επιστρέφει

Το 2025 σηματοδοτεί την 40ή επέτειο της οικογένειας GSX-R και η νέα GSX-R1000R τιμά αυτή την θριαμβευτική κληρονομιά με την πιο προηγμένη και δυναμική έκδοσή της μέχρι σήμερα.

Με σημαντικές αναβαθμίσεις, νέα χρώματα εμπνευσμένα από τις αγωνιστικές Suzuki, και κινητήρα προδιαγραφών Euro 5+, η GSX-R1000R συνεχίζει να ενσαρκώνει το μότο της: Designed to Perform, Built to Thrill.

Κορυφαία χαρακτηριστικά & τεχνολογία κατευθείαν από τους αγώνες

• Τετρακύλινδρος κινητήρας 999,8cc με σφυρήλατα πιστόνια αλουμινίου και μεταβλητό χρονισμό για τις βαλβίδες τιτανίου, Suzuki Racing VVT.

• Εξελιγμένο Ride-by-Wire σύστημα με διπλά μπεκ

• Bi-directional Quick Shifter, Launch Control και Motion Track Brake System για απόλυτο έλεγχο

• Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) με 3 ρυθμίσεις για ιδανική ρύθμιση απόδοσης ανάλογα με τις συνθήκες και την διάθεση του οδηγού

• Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) με IMU 6 αξόνων, Traction Control, Lift Limiter και Cornering ABS

• Νέο σύστημα εξάτμισης με τελικό τιτανίου, συμμορφωμένο με Euro5+

• Αναρτήσεις Showa BFF και BFRC Lite, πλήρως ρυθμιζόμενες

• Εμπρόσθια φρένα Brembo με πλευστούς δίσκους 320mm και 4πίστονες ακτινικές δαγκάνες

• Bridgestone Battlax Racing Street RS11 ελαστικά

• Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο steering dumber

• Νέα winglets εμπνευσμένα από τους αγώνες

• LCD οθόνη με όλες τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

• Νέα λιθίου μπαταρία HY battEliiy P-series για αυξημένη απόδοση με μικρότερο βάρος και όγκο.

• Επετειακή έκδοση “40 years GSX-R” με νέα γραφικά

Διαθέσιμα Χρώματα

• Pearl Vigor Blue / Pearl Tech White

• Candy Daring Red / Pearl Tech White

• Pearl Ignite Yellow / Metallic Mat Stellar