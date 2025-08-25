Breaking news icon BREAKING
Auto & Moto Μοτοσικλέτα Suzuki

Suzuki GSX-R1000R: Η απόλυτη Supersport επιστρέφει

Μια μοτοσυκλέτα που ενσωματώνει κορυφαία αγωνιστική τεχνολογία, φέρνοντας τη εμπειρία της πίστας στον δρόμο.

Featured image
Γιώργος Σκευοφύλαξ
Γιώργος Σκευοφύλαξ

Το 2025 σηματοδοτεί την 40ή επέτειο της οικογένειας GSX-R και η νέα GSX-R1000R τιμά αυτή την θριαμβευτική κληρονομιά με την πιο προηγμένη και δυναμική έκδοσή της μέχρι σήμερα.

Με σημαντικές αναβαθμίσεις, νέα χρώματα εμπνευσμένα από τις αγωνιστικές Suzuki, και κινητήρα προδιαγραφών Euro 5+, η GSX-R1000R συνεχίζει να ενσαρκώνει το μότο της: Designed to Perform, Built to Thrill.

gsx-r1000-9663.jpg?v=0

Κορυφαία χαρακτηριστικά & τεχνολογία κατευθείαν από τους αγώνες

• Τετρακύλινδρος κινητήρας 999,8cc με σφυρήλατα πιστόνια αλουμινίου και μεταβλητό χρονισμό για τις βαλβίδες τιτανίου, Suzuki Racing VVT.
• Εξελιγμένο Ride-by-Wire σύστημα με διπλά μπεκ
• Bi-directional Quick Shifter, Launch Control και Motion Track Brake System για απόλυτο έλεγχο
• Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) με 3 ρυθμίσεις για ιδανική ρύθμιση απόδοσης ανάλογα με τις συνθήκες και την διάθεση του οδηγού
• Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) με IMU 6 αξόνων, Traction Control, Lift Limiter και Cornering ABS
• Νέο σύστημα εξάτμισης με τελικό τιτανίου, συμμορφωμένο με Euro5+
• Αναρτήσεις Showa BFF και BFRC Lite, πλήρως ρυθμιζόμενες

gsx-r1000-6003.jpg?v=0

• Εμπρόσθια φρένα Brembo με πλευστούς δίσκους 320mm και 4πίστονες ακτινικές δαγκάνες
• Bridgestone Battlax Racing Street RS11 ελαστικά
• Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο steering dumber
• Νέα winglets εμπνευσμένα από τους αγώνες
• LCD οθόνη με όλες τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο
• Νέα λιθίου μπαταρία HY battEliiy P-series για αυξημένη απόδοση με μικρότερο βάρος και όγκο.
• Επετειακή έκδοση “40 years GSX-R” με νέα γραφικά

gsx-r1000-9278.jpg?v=0

Διαθέσιμα Χρώματα

• Pearl Vigor Blue / Pearl Tech White
• Candy Daring Red / Pearl Tech White
• Pearl Ignite Yellow / Metallic Mat Stellar

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

