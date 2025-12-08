Στην Ελλάδα η πρώτη Suzuki Hayabusa Special Edition

Η θρυλική Suzuki Hayabusa, πιο ξεχωριστή από ποτέ. Η πρώτη Hayabusa Special Edition που έφτασε στην Ελλάδα θα βρίσκεται από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στο νέο κατάστημα Suzuki Motorcycles Sfakianakis S.A. (Λεωφ. Κηφισίας 24Β), προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία, να τη γνωρίσει από κοντά και να ανακαλύψει μια πραγματικά συλλεκτική εκδοχή του εμβληματικού μοντέλου.

Παράλληλα, η Suzuki παρουσιάζει και τη νέα Hayabusa για το 2026, η οποία διατίθεται πλέον σε τρία εντυπωσιακά νέα χρώματα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική παρουσία του μοντέλου:

• Candy Daring Red / Glass Sparkle Black (AV4)

• Metallic Galaxy Gray / Candy Burnt Gold (C81)

• Pearl Vigor Blue / Pearl Brilliant White (JWN)

Η Hayabusa παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιβλητικές μοτοσυκλέτες στον κόσμο, συνδυάζοντας κορυφαίες επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία και ποιότητα κατασκευής που ξεχωρίζει. Με χαρακτηριστική δύναμη, εντυπωσιακή ευελιξία και μοναδική παρουσία στον δρόμο, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε απαιτητικό αναβάτη.

Με τη νέα χρονιά, η Hayabusa εξοπλίζεται με ελαφρύτερη και αποδοτικότερη μπαταρία ιόντων λιθίου ELIIY Power, ανανεωμένα riding modes με βελτιωμένη απόδοση ροπής στις χαμηλές στροφές, βελτιωμένο Cruise Control που παραμένει ενεργό στις αλλαγές ταχυτήτων και ακόμη πιο ομαλή λειτουργία Launch Control.

Η Hayabusa Special Edition διατηρεί το θρυλικό DNA του μοντέλου, αλλά προσθέτει premium λεπτομέρειες και αποκλειστικό εξοπλισμό που υπογραμμίζουν τον συλλεκτικό της χαρακτήρα. Με προσεγμένες αισθητικές πινελιές και μοναδικά στοιχεία, αποτελεί μια πιο επιβλητική και ξεχωριστή πρόταση, τόσο για τον δρόμο όσο και για τη συλλογή ενός λάτρη των sport μοτοσυκλετών.

Η Hayabusa Special Edition ξεχωρίζει χάρη στα αποκλειστικά χαρακτηριστικά της, τα οποία περιλαμβάνουν:

• Έμβλημα Special Edition στο ρεζερβουάρ

• Λευκή διακοσμητική λωρίδα στο φέρινγκ

• Ειδικά γραφικά

• Ειδικά σχεδιασμένο μονόσελο που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό

• Ανάγλυφο λογότυπο SUZUKI στο ρεζερβουάρ

• Ειδική εξάτμιση

Η πρώτη Hayabusa Special Edition στην Ελλάδα, μαζί με μία από τις νέες Hayabusa για το 2026, σε χρώμα Candy Daring Red / Glass Sparkle Black (AV4), θα βρίσκεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο κατάστημα Suzuki Motorcycles Sfakianakis S.A., Λεωφ. Κηφισίας 24Β, Αθήνα 151 25, προσκαλώντας όλους τους φίλους της μοτοσυκλέτας να γνωρίσουν από κοντά μια πραγματικά ξεχωριστή μοτοσυκλέτα.