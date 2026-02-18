Συνεργασία της Suzuki Moto Greece με τον Γιάννη Τρίγκα

Η Suzuki Moto Greece συνεχίζει στη νέα αγωνιστική σεζόν με πρωταγωνιστή το DRZ4S, έχοντας στο επίκεντρο το Hellas Rally 2026, όπου συμμετέχει αγωνιστικά αλλά και ως επίσημος χορηγός της διοργάνωσης, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο απαιτητικούς αγώνες Rally Raid στην Ευρώπη, με διεθνή χαρακτήρα και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Για τη φετινή προσπάθεια, η Suzuki Moto Greece ενώνει τις δυνάμεις της με τον Γιάννη Τρίγκα, έναν από τους πιο έμπειρους Έλληνες αναβάτες Enduro, με αγωνιστική πορεία από το 2004 και σημαντικές διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο Γιάννης Τρίγκας έχει κατακτήσει τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος Enduro το 2008 (E3) και το 2018 (E2). Έχει αποσπάσει ασημένια μετάλλια στα International Six Days Enduro Ελλάδα 2008, Σαρδηνία 2013 και Σλοβακία 2015, ενώ μετρά 10 συμμετοχές σε αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Enduro σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Βέλγιο. Το 2025, στο Hellas Rally, κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία M3, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Η φετινή συμμετοχή σηματοδοτεί την έναρξη του DR-Z4S Rally Project, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εξέλιξης και διαμόρφωσης της νέας μοτοσυκλέτας σε rally προδιαγραφές, με βάση το DR-Z4S που αποτελεί ήδη μια ιδιαίτερα ικανή και ολοκληρωμένη μοτοσυκλέτα, με ισορροπημένο χαρακτήρα και πραγματικές δυνατότητες σε απαιτητικό terrain. Η προετοιμασία περιλαμβάνει κύκλο δοκιμών, τεχνικών προσαρμογών και αγωνιστικής εξέλιξης, εντατική προπόνηση και συμμετοχές σε επιλεγμένες διοργανώσεις, με στόχο τη δημιουργία μιας μοτοσυκλέτας απόλυτα προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις των αγωνιστικών χιλιομέτρων του Hellas Rally 2026.

Τα τελευταία χρόνια, η αγωνιστική ομάδα της Suzuki Moto Greece έχει χτιστεί βήμαβήμα, με συνέπεια, τεχνική υποστήριξη και εμπειρία από διοργανώσεις όπως το Hellas Rally, έχοντας ξεκάθαρο προσανατολισμό στην εξέλιξη. Σήμερα, αποτελεί μια οργανωμένη και δομημένη ομάδα, έτοιμη να στηρίξει το DR-Z4S Rally Project και να ανταποκριθεί σε κάθε αγωνιστική δοκιμασία.

Ασημακόπουλος Γιώργος – Γενικός Διευθυντής Κλάδου Μοτοσυκλετών Suzuki: «Στη Suzuki Moto Greece επενδύουμε σταθερά στους αγώνες και στηρίζουμε έμπρακτα το Hellas Rally με την αγωνιστική μας παρουσία. Η συνεργασία μας με τον Γιάννη Τρίγκα και η προετοιμασία της DR-Z4S σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας σεζόν, με στόχο να είμαστε όσο καλύτερα προετοιμασμένοι γίνεται και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των αγωνιστικών χιλιομέτρων.»

Δήλωση Γιάννη Τρίγκα: «Είμαι χαρούμενος που θα δουλέψουμε με τη Suzuki. Τη διαφορά φυσικά την κάνουν όλοι οι άνθρωποι της ομάδας και το κλίμα είναι πραγματικά πολύ καλό. Η πρώτη επαφή με το DR-Z4S με ενθουσίασε και πήρα μια δυνατή γεύση από τις δυνατότητές του. Μείνετε συντονισμένοι – θα σας δείχνουμε βήμα-βήμα την εξέλιξη και την πορεία της προετοιμασίας μας.»