Νέες τιμές Suzuki 2026: Adventure, sport και street με ιαπωνική ποιότητα

Νέες τιμές για τα μοντέλα μοτοσυκλετών Suzuki για το 2026, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για όσους αναζητούν αυθεντική οδηγική εμπειρία, αξιοπιστία και ιαπωνική ποιότητα χωρίς εκπτώσεις. Οι νέες τιμές καλύπτουν ολόκληρη τη γκάμα της εταιρείας, από adventure και sport-touring μέχρι street, scooters και αγωνιστικά MX, επιβεβαιώνοντας πως η Suzuki συνεχίζει να επενδύει σε κάθε κατηγορία.

Όλες οι μοτοσυκλέτες κατασκευάζονται στην Ιαπωνία και συνοδεύονται από 4 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια οδική βοήθεια, προσφέροντας πραγματική σιγουριά στον αναβάτη, είτε κινείται καθημερινά στην πόλη είτε ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα.

Για το 2026, η Suzuki δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην adventure κατηγορία. Το V-STROM 800DE διατίθεται στα 11.595€, το V-STROM 800 στα 10.695€ και το V-STROM 650 XT στα 8.995€, προσφέροντας λύσεις τόσο για τον έμπειρο ταξιδευτή όσο και για τον αναβάτη που κάνει τα πρώτα του βήματα στον κόσμο της περιπέτειας.

Στον κόσμο των sport-touring, το GSX-S 1000 GX στα 15.995€ και το GSX-S 1000 GT στα 15.895€ συνοδεύονται από δώρο σετ πλαϊνές βαλίτσες, ενισχύοντας τον διπλό τους χαρακτήρα για καθημερινή χρήση και μεγάλες αποδράσεις. Παράλληλα, μοντέλα όπως το GSX-8R στα 9.995€, το GSX-8S στα 8.995€ και τα GSX-S 1000 Katana δείχνουν πως η Suzuki παραμένει ισχυρή και στην street κατηγορία.

Από τα θρυλικά Hayabusa μέχρι τα scooters Burgman και Address, ο νέος τιμοκατάλογος επιβεβαιώνει ότι η Suzuki προσφέρει επιλογές για κάθε τύπο αναβάτη, με ποιότητα που αντέχει στον χρόνο και τιμές που παραμένουν ανταγωνιστικές.