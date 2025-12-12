Συγχαρητήρια Τσίπρα στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στο Eurogroup

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για τα νέα καθήκοντα του κ. Πιερρακάκη.