Συγχαρητήρια Τσίπρα στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στο Eurogroup

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Οικονομικών προκειμένου να τον συγχαρεί.

Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας / Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας / Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για τα νέα καθήκοντα του κ. Πιερρακάκη.

