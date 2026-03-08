Συγκινητικός Τριάντης: Έβαλε γκολάρα και ξέσπασε σε κλάμματα - Η ξεχωριστή του αφιέρωση (video)

Ο Νεκτάριος Τριάντης είναι ένα νέο όνομα που έγινε γνωστό τελευταία στην ελληνική επικαιρότητα. Ο νεαρός μέσος, πλέον διεθνής με τα γαλανόλευκα, αγωνίζεται στην Μινεσότα στο MLS, και χθες το βράδυ ήταν πρωταγωνιστής σε ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο.

Ο 23χρονος μέσος αφού έβαλε μια γκολάρα απέναντι στο Νάσβιλ στην τρίτη αγωνιστική του MLS, πανηγύρισε γονατίζοντας και δείχνοντας τον ουρανό, και αφού έκανε τον σταυρό του ξέσπασε σε κλάματα. Το γκολ το αφιέρωσε στην μητέρα του που έφυγε από την ζωή τον Ιανουάριο.

Nectarios Triantis from distance to put @MNUFC on the scoresheet 🚀



Apple TV: https://t.co/fbaGBOsJh1 pic.twitter.com/szZsy9nWN9 — Major League Soccer (@MLS) March 8, 2026

Μάλιστα ο Τριάντης αργότερα κοινοποίησε και ένα στόρι στο Instagram με το γκολ του, γράφοντας και μια αφιέρωση με τα λόγια: «Για σένα, μαμά».