Σύγκρουση τρένων στην Πολωνία - Αναφορές για τραυματίες
Στο σημείο του σιδηροδρομικού ατυχήματος έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία.
Δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν την Πέμπτη (25/6) κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπιαλοσλίβιε, στη δυτική Πολωνία, με αποτέλεσμα αρκετά βαγόνια να εκτροχιαστούν.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία. Πολωνικές ιστοσελίδες μεταδίδουν πληροφορίες ότι τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν.
Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για σύγκρουση επιβατικού τρένου με εμπορευματικό τρένο, αλλά φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού TVN24 φαίνεται να δείχνουν δύο επιβατικά τρένα.
Οι φωτογραφίες έδειξαν επίσης ότι ορισμένα βαγόνια είχαν βγει από τις γραμμές.