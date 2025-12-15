Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα - Κλειστό το κέντρο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κοτζιά, στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, λίγες ώρες πριν από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή, που είναι προγραμματισμένη για αύριο, Τρίτη (16/12).

Λόγω της κινητοποίησης, η οδός Αθηνάς παραμένει κλειστή στο ύψος του Δημαρχείου Αθηνών, από τη συμβολή με την οδό Σοφοκλέους έως την περιοχή της Ομόνοιας.

Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου κατέθεσαν τα αιτήματά τους, κρατώντας πανό και πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα.

Τα αιτήματα

Τα αιτήματα των συνταξιούχων για τη σημερινή κινητοποίηση είναι τα εξής: