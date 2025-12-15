Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα - Κλειστό το κέντρο
Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου κατέθεσαν τα αιτήματά τους.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κοτζιά, στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, λίγες ώρες πριν από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή, που είναι προγραμματισμένη για αύριο, Τρίτη (16/12).
Λόγω της κινητοποίησης, η οδός Αθηνάς παραμένει κλειστή στο ύψος του Δημαρχείου Αθηνών, από τη συμβολή με την οδό Σοφοκλέους έως την περιοχή της Ομόνοιας.
Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου κατέθεσαν τα αιτήματά τους, κρατώντας πανό και πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα.
Τα αιτήματα
Τα αιτήματα των συνταξιούχων για τη σημερινή κινητοποίηση είναι τα εξής:
- Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, στο ύψος του πληθωρισμού - δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία των επιδομάτων. Κατώτερη σύνταξη στο 80% του συντάξιμου μισθού.
- Θεσμοθέτηση καταβολής του τιμάριθμου σε όλες τις συντάξεις, χωρίς τον μαθητικό τύπο.
- Νομοθετική ρύθμιση και άμεση απόδοση της 13ης και 14ης πληρωμένης σύνταξης.
- Άμεση καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους, δίχως δικαστήρια και προαπαιτούμενα, για το 11μηνο 2015-2016.
- Άμεση ενσωμάτωση όλης της προσωπικής διαφοράς στην καταβαλλόμενη ανταποδοτική σύνταξη.
- Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ).
- Στις συντάξεις χηρείας: Ενοποίηση του όρου απονομής παλαιών και νέων συντάξεων. Απονεμόμενο ποσό το 100% όταν δεν υπάρχει άλλη σύνταξη και το 70% όταν υπάρχει δεύτερη σύνταξη, χωρίς καμία μείωση της σύνταξης του κληρονόμου. Δυνατότητα επιλογής σύνταξης και κατάργηση του 6% της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ από τον θανόντα. Κατώτερη σύνταξη χηρείας η Εθνική Σύνταξη (σήμερα 436 ευρώ).
- Η Εθνική Σύνταξη να αποδίδεται σε όλες τις συντάξεις.
- Να ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός σε κύριες και επικουρικές με πάνω από 30 χρόνια εργασίας.
- Να δοθούν συντάξεις σε όλους στους συνταξιούχους που χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία. Αφού τους αφαιρεθούν οι τόκοι και προσαυξήσεις, το υπόλοιπο ποσό να παρακρατείται σε μηνιαίες δόσεις από την σύνταξη μέχρι 15%.
- Την άμεση πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών και δημιουργία μονάδων ΜΕΘ, κατάργηση κάθε πληρωμής στις δημόσιες δομές Υγείας.
- Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που να συνδέονται με όλες τις βαθμίδες του δημόσιου συστήματος Υγείας και να παρέχονται δωρεάν.
- Να ανοίξουν όλες οι δομές Υγείας που παραμένουν κλειστές και να δημιουργηθούν δημόσιες δομές οίκων ευγηρίας.
- Να προσληφθεί προσωπικό στον ΕΦΚΑ και να εφοδιαστεί με όλα τα αναγκαία τεχνικά μέσα για την άμεση και σωστή έκδοση των συντάξεων.
- Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και για τους συνταξιούχους.