Σύλληψη πλοιάρχου για υπεράριθμους επιβάτες και παρατυπίες στη μεταφορά οχημάτων

Στη σύλληψη ενός 53χρονου ημεδαπού πλοιάρχου φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου προέβησαν, τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (27/7), στελέχη της Λιμενικής Αρχής του Κερατσινίου, για παράβαση του άρθρου 235 παρ. η' του Κ.Δ.Ν.Δ. «Παράβαση υπηρεσιακών υποχρεώσεων πλοιάρχου».

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας στην Υπηρεσία για παράτυπη φόρτωση και μεταφορά υπεράριθμων επιβατών, δόθηκε εντολή στο πλοίο- το οποίο είχε μόλις αποπλεύσει για Μύκονο, Κω και Ρόδο - να επιστρέψει στον προβλήτα του Νέου Μώλου Δραπετσώνας.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από στελέχη του Λιμενικού μετά τον κατάπλου, διαπιστώθηκε ότι επέβαιναν δεκαπέντε συνοδοί οχημάτων αντί των δώδεκα προβλεπόμενων, ενώ τρία βυτιοφόρα οχήματα με φορτίο υγραερίου είχαν στοιβαχθεί σε κλειστό χώρο του πλοίου, αντί για ανοικτό, κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.

Το πλοίο εκφορτώθηκε πλήρως, φορτώθηκε εκ νέου σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλούς φόρτωσης και στη συνέχεια απέπλευσε για την εκτέλεση του εγκεκριμένου δρομολογίου του.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.