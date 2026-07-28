Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 71χρονος καταζητούμενος για βιασμό ανηλίκου στο Περού

Στη σύλληψη ενός 71χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς για υπόθεση βιασμού ανηλίκου, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 27 Ιουλίου 2026, στον χώρο των αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν ο 71χρονος επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Τορόντο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία που είχαν εκδώσει οι δικαστικές Αρχές του Περού για την κατηγορία του βιασμού ανηλίκου.

Ειδικότερα, ο 71χρονος κατηγορείται ότι τον Ιανουάριο του 2011, στο Περού, εκμεταλλεύτηκε τη συγγενική σχέση που διατηρούσε με ανήλικη, καθώς και το γεγονός ότι είχε αναλάβει την επίβλεψή της κατά την απουσία των γονέων της, προκειμένου να προχωρήσει σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Μετά τη σύλληψή του, ο αλλοδαπός οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με το αίτημα των περουβιανών Αρχών.