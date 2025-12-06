Εξαρθρώθηκε συμμορία: Είχαν «ρημάξει» σπίτια στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από οικίες και απάτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της ελληνικής επικράτειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, για την υπόθεση συνελήφθησαν 12 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα άτομα.



Εντοπίσθηκε κατοικία, όπου είχε στηθεί αυτοσχέδιο εργαστήριο αποσυναρμολόγησης και εξαγωγής κοσμημάτων και πολύτιμων λίθων καθώς και περαιτέρω επεξεργασίας των αφαιρεθέντων χρυσαφικών και κοσμημάτων.

Κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, ρολογιών, τιμαλφών και πολύτιμοι λίθοι, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, εννέα κυνηγετικά φυσίγγια και φυσίγγιο πυροβόλου όπλου, σιδερογροθιά, μαχαίρι, κροτίδες, έξι «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα και 12.320 ευρώ.



Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, απάτες, διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, τα ναρκωτικά και τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και επικίνδυνη οδήγηση.



Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και του Τ.Δ.Ε.Ε. Κηφισιάς, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και διέπρατταν συστηματικά διακεκριμένες κλοπές από οικίες, καθώς και απάτες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.



Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), τα μέλη της οργάνωσης:

διέπρατταν τις κλοπές μεσημβρινές, απογευματινές ή βραδινές ώρες και μετέβαιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής προς αναζήτηση των οικιών- «στόχων», χρησιμοποιώντας επιχειρησιακά αυτοκίνητα,

μόλις εντόπιζαν την οικία, κάποια μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν την οικία πεζή, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες ή καπέλα και φορώντας γάντια,

ακολούθως αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό των οικιών, είτε μέσω ανασφάλιστων σημείων εισόδου (θύρες, μπαλκονόπορτες και παράθυρα), είτε με την παραβίαση αυτών με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων και αφαιρούσαν κυρίως χρηματικά ποσά και κοσμήματα,

μετά την τέλεση της εγκληματικής πράξης, διέφευγαν από τα σημεία με γρήγορες κινήσεις, επιβιβαζόμενοι στο εκάστοτε επιχειρησιακό αυτοκίνητο, στο οποίο κατά τη διάρκεια της πράξης παρέμενε ο διευθύνων την εγκληματική οργάνωση ως οδηγός, παρέχοντας άμεση συνδρομή στα υπόλοιπα μέλη, παραμένοντας σε κοντινή απόσταση από την οικία- «στόχο» και κατοπτεύοντας την περιοχή.

Παράλληλα με τη διάπραξη κλοπών, τέσσερα μέλη της οργάνωσης, μαζί με έτερους συνεργούς τους, επέκτειναν την εγκληματική τους δραστηριότητα και στη διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων.



Πιο αναλυτικά, άγνωστα άτομα, χρησιμοποιώντας διάφορες τηλεφωνικές συνδέσεις τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα άτομα και προσποιούμενοι τον λογιστή, προφασιζόμενοι την έκδοση υπέρ τους επιδομάτων ή οφειλή στην εφορία, τους έπειθαν να συγκεντρώνουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και χρυσαφικά, προκειμένου δήθεν να παραλάβουν άμεσα το επίδομα ή να διαγραφεί η οφειλή τους. Κατόπιν, μετέβαιναν και παραλάμβαναν τα τιμαλφή κατά περίπτωση δυο γυναίκες, μέλη της οργάνωσης, διαφεύγοντας στη συνέχεια με όχημα που οδηγούσε το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.



Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους ως εξής:

29χρονος, ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και παράλληλα είχε αναλάβει την εύρεση των «επιχειρησιακών» οχημάτων, τα οποία οδηγούσε ο ίδιος κατά τις εγκληματικές πράξεις,

24χρονη, ήταν φυσικός αυτουργός των απατών, ενώ στρατολόγησε και εκπαίδευσε 22χρονη ως μέλος και παρείχε επιχειρησιακά αυτοκίνητα για τη δράση της οργάνωσης,

επιχειρησιακά μέλη, τα οποία συμμετείχαν στη διάπραξη των κλοπών, μεταξύ των οποίων και 24χρονος που συμμετείχε επιπλέον και στη διάπραξη απατών,

επιχειρησιακά μέλη, τα οποία συμμετείχαν στη διάπραξη των κλοπών, μεταξύ των οποίων και 24χρονος που συμμετείχε επιπλέον και στη διάπραξη απατών, κλεπταποδόχοι της οργάνωσης, οι οποίοι παραλάμβαναν και απέκρυπταν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα μετά τις αξιόποινες πράξεις, ενώ επιπρόσθετα 33χρονος, είχε διαμορφώσει στην κατοικία του επαγγελματικού επιπέδου υποδομή – εργαστήριο για την εξαγωγή πολύτιμων λίθων και την περαιτέρω επεξεργασία των αφαιρεθέντων χρυσαφικών και κοσμημάτων,

μέλη που παρείχαν ουσιαστική συνδρομή στην εγκληματική οργάνωση, διαθέτοντας «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης κατά την εγκληματική τους δράση καιι

28χρονη, που παρείχε ουσιαστική συνδρομή στην εγκληματική οργάνωση, ενοικιάζοντας αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποίησαν τα μέλη της οργάνωσης κατά τη δράση τους.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητας και της επιδίωξης της οργάνωσης για μεγιστοποίηση του αποκομισθέντος παράνομου περιουσιακού οφέλους, αποτελεί το γεγονός ότι το ίδιο βράδυ, σε μικρό χρονικό διάστημα, οι κατηγορούμενοι διέπρατταν έως και πέντε κλοπές, ενώ τελούσαν κλοπές σχεδόν σε καθημερινή βάση, εναλλάσσοντας διαρκώς τα επιχειρησιακά τους οχήματα, ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες εντοπισμού και ταυτοποίησης τους.



Επιπρόσθετα, όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης απέκρυπταν και διοχέτευαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα σε κατοικίες- καβάτζες. Παράλληλα, ο εντοπισμός της κατοικίας, όπου είχε στηθεί αυτοσχέδιο εργαστήριο αποσυναρμολόγησης κοσμημάτων και εξαγωγής πολύτιμων λίθων, καταδεικνύει την επαγγελματικού επιπέδου υποδομή που είχε διαμορφώσει η εγκληματική οργάνωση.



Μέχρι στιγμής, έχει πιστοποιηθεί η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε 64 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών από οικίες και 13 απάτες, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης από τη συνολική τους εγκληματική δραστηριότητα υπερβαίνει το ποσό των 775.000 ευρώ.



Επισημαίνεται ότι, εννέα εκ των κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος τριών εξ’ αυτών έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.