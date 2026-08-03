Συμβούλιο Ειρήνης: Πρώτα αφοπλισμός της Χαμάς και μετά αποχώρηση του IDF από τη Γάζα

Λίγες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας εκεχειρίας για τη Γάζα από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» που έχει συστήσει προέβη σε διευκρινιστικές δηλώσεις σχετικά με την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού (IDF) από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Σημειώνουμε ότι η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, στον οποίο δεσμεύτηκε η Χαμάς στους μεσολαβητές» ανέφερε το Συμβούλιο με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας πως θα αφορά εξίσου τα ελαφρά όπλα, τα βαρέα όπλα και τις σήραγγες.



As part of the process of decommissioning weapons in Gaza and enabling the transition to civilian governance, and creating a safer future in the region for both Israelis and Palestinians in Gaza, a meeting was held earlier today (Monday) between High Representative Nickolay… — Board of Peace (@BoardOfPeace) August 3, 2026

Η δήλωση έρχεται μετά από συνάντηση του Συμβουλίου με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ υπενθυμίζεται πως έως τώρα δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις όσον αφορά στη συμφωνία από μεριάς του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Αντιθέτως, άλλοι αξιωματούχοι του Ισραήλ, όπως ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν Γκβιρ, διατύπωσαν τη διαφωνία τους όσον αφορά την αποχώρηση του στρατού, λέγοντας πως «το Ισραήλ πρέπει να νικήσει στη Γάζα».