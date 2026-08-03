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Συμβούλιο Ειρήνης: Πρώτα αφοπλισμός της Χαμάς και μετά αποχώρηση του IDF από τη Γάζα

Την παραμονή των ισραηλινών στρατευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε το Συμβούλιο της Ειρήνης μέχρι τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas
REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

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Λίγες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας εκεχειρίας για τη Γάζα από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» που έχει συστήσει προέβη σε διευκρινιστικές δηλώσεις σχετικά με την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού (IDF) από τη Λωρίδα της Γάζας

«Σημειώνουμε ότι η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, στον οποίο δεσμεύτηκε η Χαμάς στους μεσολαβητές» ανέφερε το Συμβούλιο με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας πως θα αφορά εξίσου τα ελαφρά όπλα, τα βαρέα όπλα και τις σήραγγες.

Η δήλωση έρχεται μετά από συνάντηση του Συμβουλίου με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ υπενθυμίζεται πως έως τώρα δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις όσον αφορά στη συμφωνία από μεριάς του ισραηλινού πρωθυπουργού. 

Αντιθέτως, άλλοι αξιωματούχοι του Ισραήλ, όπως ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν Γκβιρ, διατύπωσαν τη διαφωνία τους όσον αφορά την αποχώρηση του στρατού, λέγοντας πως «το Ισραήλ πρέπει να νικήσει στη Γάζα». 

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