Κρίσιμο τετ α τετ Τραμπ – Νετανιάχου: Το Ιράν στην κορυφή της ατζέντας

Στις 18:00 ώρα Ελλάδας ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχεται στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις των δύο ηγετών μετά τη δραματική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, με τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, τη Γάζα και την ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Το Ιράν αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Ο ίδιος ο Νετανιάχου, πριν αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον, ξεκαθάρισε ότι το βασικό θέμα της ατζέντας θα είναι το Ιράν.

Όπως δήλωσε, στόχος είναι να συζητηθούν οι επόμενες κινήσεις απέναντι στην Τεχεράνη, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και διπλωματίας, μετά την πρόσφατη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που οδήγησε σε προσωρινή παύση των εχθροπραξιών. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση προς το Ιράν χωρίς νέα άμεση στρατιωτική σύγκρουση, ενώ το Ισραήλ ζητά αυστηρές εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό και πυραυλικό της πρόγραμμα.

Στο τραπέζι και η κατάσταση στη Γάζα

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί και στην κατάσταση στη Γάζα. Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αποδέχεται την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας, πρόταση που εντάσσεται στο αμερικανικό σχέδιο για τη μεταπολεμική διαχείριση της περιοχής. Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική, καθώς εκλαμβάνεται ως κίνηση προσέγγισης προς τις επιδιώξεις της κυβέρνησης Τραμπ για σταθεροποίηση της περιοχής.

Οι σχέσεις Τραμπ – Νετανιάχου έχουν δοκιμαστεί. Παρά τη διαχρονικά στενή συνεργασία τους, το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις των δύο ηγετών πέρασαν περίοδο έντασης. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες σχετικά με τον χειρισμό της κρίσης με το Ιράν και τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να κινηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή. Η σημερινή συνάντηση θεωρείται ευκαιρία επαναβεβαίωσης της στρατηγικής συνεργασίας Ουάσιγκτον–Τελ Αβίβ αλλά και συντονισμού των επόμενων κινήσεων.

Πολιτική σημασία και για τους δύο ηγέτες

Για τον Νετανιάχου, η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα καθώς πραγματοποιείται λίγους μήνες πριν από τις ισραηλινές εκλογές, σε μια περίοδο που οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν φθορά για την κυβέρνησή του. Από την πλευρά του, ο Τραμπ επιδιώκει να εμφανιστεί ως ο ηγέτης που διαμορφώνει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ΗΠΑ στις περιφερειακές ισορροπίες. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι μετά τις συνομιλίες αναμένεται να σταλούν κοινά μηνύματα αποτροπής προς το Ιράν, ενώ δεν αποκλείονται ανακοινώσεις για την επόμενη φάση του σχεδίου ασφαλείας στη Γάζα.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να συντονίσουν τη στάση τους απέναντι στις εξελίξεις στον Λίβανο και γενικότερα στη Μέση Ανατολή, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διεύρυνση των περιφερειακών συμφωνιών συνεργασίας. Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη διεθνή κοινότητα, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν ενδέχεται να καθορίσουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή το επόμενο διάστημα.