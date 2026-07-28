Δεν απορρίφθηκε η μήνυση Τραμπ κατά των New York Times - Γιατί ζητήθηκε να τροποποιηθεί

Δεν απέρριψε τελικά τη μήνυση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά της εφημερίδας New York Times για δυσφήμιση ο δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου Steven D. Merryday.

Αντίθετα με το αίτημα της εφημερίδας για απόρριψη της αγωγής που της επιζητά 15 δισ. δολάρια, ο δικαστής έδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο προθεσμία έως τις 27 Αυγούστου, προκειμένου να καταθέσει τροποποιημένη μήνυση που να υποστηρίζει με ποιον τρόπο οι δημοσιογράφοι των New York Times τον έχουν συκοφαντήσει.

Αναιτιολόγητη απόφαση

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Forbes, ο δικαστής δεν διευκρίνισε τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση της αγωγής πριν από την έκδοση απόφασης επί του αιτήματος απόρριψης, ενώ η απόφαση ορίζει ότι θα δοθεί στους Times προθεσμία τριών εβδομάδων για να απαντήσουν στην τροποποιημένη αγωγή.

Υπενθυμίζεται πως η αγωγή αναφέρεται σε ρεπορτάζ και άρθρα που έχει δημοσιεύσει η εφημερίδα σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του προέδρου στο παρελθόν, όπως και κριτική στην πολιτική του. Με άλλα λόγια ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέτει στο στόχαστρο το δημοσιογραφικό έργο ακόμα μια φορά, όπως άλλωστε έπραξε και με την ομιλία του στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου πριν λίγες μέρες.

Την αρχική αγωγή ο δικαστής την είχε απορρίψει, ζητώντας ο Τραμπ να καταθέσει εκ νέου αγωγή με ισχυρισμούς που θα ήταν «απλοί, συνοπτικοί και άμεσοι», καθώς «μια αγωγή δεν αποτελεί δημόσιο βήμα για ύβρεις και κατηγορίες, ούτε προστατευόμενη πλατφόρμα για να ξεσπάσει κανείς εναντίον ενός αντιπάλου», όπως είχε γράψει τότε ο δικαστής. Το αποτέλεσμα φαίνεται πως και πάλι δεν επαρκούσε νομικά, αλλά παρόλ' αυτά δεν απορρίφθηκε όπως είχε ζητήσει η εφημερίδα με το αιτιολογικό ότι δεν θεμελιώνεται νομική αξίωση.

Ικανοποίηση Τραμπ

Ο Τραμπ υποδέχθηκε με χαρά την απόφαση του Δικαστηρίου, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social πως «Θα συνεχίσουμε να καθιστούμε τους Times και τους «συντρόφους» τους στα κατεστημένα ΜΜΕ υπόλογους για τη δημοσίευση, την προώθηση και τη διακίνηση ψευδών ειδήσεων (Fake News)».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: Οι αποτυχημένοι New York Times, μετά από 10 χρόνια παρενόχλησης και συκοφαντίας, μόλις απέτυχαν ξανά στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να επιτύχουν την απόρριψη της ισχυρής αγωγής μας για δυσφήμιση εναντίον τους. Όπως ζητήσαμε, ο αξιότιμος δικαστής διέταξε την κατάθεση επικαιροποιημένης δικογραφίας, η οποία θα εκθέτει με εξαιρετική λεπτομέρεια όλους τους τρόπους με τους οποίους οι Times έδρασαν επανειλημμένα και συστηματικά —με πραγματική κακόβουλη πρόθεση— δυσφημώντας εμένα, την οικογένειά μου, το σπουδαίο κίνημά μας MAGA και την ίδια την Αμερική. Θα συνεχίσουμε να καθιστούμε τους Times και τους «συντρόφους» τους στα κατεστημένα ΜΜΕ υπόλογους για τη δημοσίευση, την προώθηση και τη διακίνηση ψευδών ειδήσεων (Fake News). Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»