Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ F35 Τουρκία ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία: «Κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλήσουμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Άγκυρα «καλό σύμμαχο» και τον Ερντογάν φίλο του – Νέα συζήτηση για την πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/WILL OLIVER - Lockheed Martin INTIME NEWS
ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/WILL OLIVER - Lockheed Martin INTIME NEWS
Βασίλης Λαδιάς avatar
Βασίλης Λαδιάς

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Με ιδιαίτερα θετικά λόγια αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στην Τουρκία ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Άγκυρα, παρά τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης του με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, χαρακτήρισε την Τουρκία «πολύ ισχυρή χώρα» με σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες.

«Είναι μια τρομερή χώρα, με πολύ μεγάλες ένοπλες δυνάμεις. Ο στρατός τους διαθέτει πολύ σημαντικό και σπουδαίο υλικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη διαφωνία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου σχετικά με την πιθανή πώληση των F-35 στην Τουρκία, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η τελική απόφαση ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κανείς δεν μου λέει τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι. Η Τουρκία ήταν ένας σπουδαίος σύμμαχος», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας τη θετική του στάση απέναντι στην Άγκυρα και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το ζήτημα των F-35 αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας. Η Άγκυρα είχε απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών μετά την απόκτησή του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400, γεγονός που είχε προκαλέσει την αντίδραση της Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για πιθανή ρωσική παροχή δορυφορικών πληροφοριών προς το Ιράν. Όπως δήλωσε, σκοπεύει να θέσει το θέμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Θα τον ρωτήσω γι’ αυτό. Θα δούμε τι συμβαίνει», ανέφερε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας ότι θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Ρώσο ηγέτη.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ F35 Τουρκία ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader