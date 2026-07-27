Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία: «Κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλήσουμε»

Με ιδιαίτερα θετικά λόγια αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στην Τουρκία ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Άγκυρα, παρά τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης του με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, χαρακτήρισε την Τουρκία «πολύ ισχυρή χώρα» με σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες.

«Είναι μια τρομερή χώρα, με πολύ μεγάλες ένοπλες δυνάμεις. Ο στρατός τους διαθέτει πολύ σημαντικό και σπουδαίο υλικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη διαφωνία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου σχετικά με την πιθανή πώληση των F-35 στην Τουρκία, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η τελική απόφαση ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κανείς δεν μου λέει τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι. Η Τουρκία ήταν ένας σπουδαίος σύμμαχος», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας τη θετική του στάση απέναντι στην Άγκυρα και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το ζήτημα των F-35 αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας. Η Άγκυρα είχε απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών μετά την απόκτησή του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400, γεγονός που είχε προκαλέσει την αντίδραση της Ουάσινγκτον.

Q: Zelenskyy says Russia is giving Iran satellite imagery of US bases in the Gulf to help them target. What can you do about that?



TRUMP: We'll find out if that's true. I'll ask Putin about it. Hasn't had much impact. pic.twitter.com/Tx6dMXKnDf — Aaron Rupar (@atrupar) July 27, 2026

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για πιθανή ρωσική παροχή δορυφορικών πληροφοριών προς το Ιράν. Όπως δήλωσε, σκοπεύει να θέσει το θέμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Θα τον ρωτήσω γι’ αυτό. Θα δούμε τι συμβαίνει», ανέφερε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας ότι θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Ρώσο ηγέτη.