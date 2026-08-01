Νομοσχέδιο στο Κογκρέσο συνδέει τη βοήθεια προς την Τουρκία με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Νομοσχέδιο που συνδέει τη χορήγηση αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Τουρκία με τη βελτίωση του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατέθεσε στο Κογκρέσο η βουλευτής Ντίνα Τίτους. Η πρωτοβουλία προβλέπει ότι η Ουάσιγκτον θα μπορεί να συνεχίσει τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μόνο εφόσον η Άγκυρα επιδείξει ουσιαστική πρόοδο σε ζητήματα δημοκρατίας, πολιτικών κρατουμένων και συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής Ντίνα Τίτους παρουσίασε τον «Νόμο για την Προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Τουρκία του 2026», με σκοπό τη θέσπιση μέτρων λογοδοσίας, ώστε η Άγκυρα να τηρήσει τις δημοκρατικές αξίες, να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Ελληνοαμερικανίδας πολιτικού, που αποτελεί μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, εκπροσωπώντας την πολιτεία της Νεβάδα, το νομοσχέδιο προβλέπει:

• Καθιέρωση ως πολιτικής των ΗΠΑ της πίεσης προς την Τουρκία σχετικά με τις δημοκρατικές υποχρεώσεις του ΝΑΤΟ και τη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

• Να δεσμευτούν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν την άνευ όρων απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και των κρατουμένων συνείδησης.

• Να γίνει κάλεσμα στην Τουρκία για να προστατεύσει την ελευθερία του Τύπου, να αποκαταστήσει την ελευθερία του διαδικτύου, να σταματήσει τις διώξεις δικηγόρων/δικαστών και να υποστηρίξει τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ), με αντίστοιχες εκστρατείες πίεσης του Υπουργείου Εξωτερικών σε κάθε μέτωπο.

• Να εμποδιστεί η ξένη στρατιωτική χρηματοδότηση/πωλήσεις προς την Τουρκία, εκτός εάν ο υπουργός Εξωτερικών πιστοποιήσει την πρόοδο σχετικά με τους πολιτικούς κρατούμενους, την κατάχρηση του νόμου κατά της τρομοκρατίας, τη συμμόρφωση με την ΕΣΔΑ και την διεθνική καταστολή με επιλογή απαλλαγής από την εθνική ασφάλεια.

• Να απαιτείται η εξέταση των παγκόσμιων κυρώσεων Magnitsky, των περιορισμών στην απαγόρευση βίζας Khashoggi (συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών για τα μέλη της οικογένειας) και ο έλεγχος των όρων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Νόμου για τον Έλεγχο των Εξαγωγών Όπλων/του Νόμου για την Εξωτερική Βοήθεια.

• Να επιβληθεί η σύνταξη ετήσιας έκθεσης σχετικά με τους πολιτικούς κρατούμενους, τη λογοκρισία, τα περιστατικά διεθνικής καταστολής, την κακή χρήση τεχνολογίας παρακολούθησης αμερικανικής προέλευσης και τις κυρώσεις/τις ενέργειες έκδοσης θεωρήσεων που λαμβάνονται βάσει του Νόμου.



Η νομοθεσία θα εμπόδιζε την αμερικανική βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας και τη συνεργασία με την Τουρκία, εκτός εάν ο υπουργός Εξωτερικών πιστοποιήσει ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει σημειώσει αξιοσημείωτες βελτιώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την τήρηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συνοδευτική νομοθεσία έχει κατατεθεί στη Γερουσία από τον γερουσιαστή Εντ Μάρκεϊ της Μασαχουσέτης.

«Η Τουρκία είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, αλλά αυτή η συμμαχία φέρει υποχρεώσεις όπως η τήρηση των δημοκρατικών κανόνων και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις οποίες η Τουρκία δεν τηρεί. Για σχεδόν μια δεκαετία, η κυβέρνηση Ερντογάν έχει απομακρυνθεί περισσότερο από αυτές τις ευθύνες», δήλωσε η Τάιτους. «Χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι και δημοσιογράφοι έχουν φυλακιστεί απλώς επειδή έκαναν τη δουλειά τους. Δικηγόροι έχουν διωχθεί επειδή εκπροσωπούν τους πελάτες τους. Οι θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες στοχοποιούνται συστηματικά μέσω αόριστων αντιτρομοκρατικών νόμων. Και μια διακρατική εκστρατεία καταστολής έχει φτάσει στις δικές μας κοινότητες εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ερντογάν δεν θα πρέπει να λάβει μεγαλύτερη βοήθεια ασφαλείας από τις ΗΠΑ, εκτός εάν υπάρχουν σαφείς, αποδεδειγμένες βελτιώσεις σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες. Είμαι περήφανη που ηγούμαι αυτού του νομοσχεδίου στα δύο σώματα μαζί με τον γερουσιαστή Μάρκεϊ».



«Η αυταρχική διακυβέρνηση του προέδρου Ερντογάν πρέπει να τερματιστεί», δήλωσε ο γερουσιαστής Μάρκεϊ. «Ενώ η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει να φυλακίζει δημοσιογράφους, πολιτικούς συμμετέχοντες και μειονοτικές κοινότητες, ο Λευκός Οίκος του Τραμπ τους ανταμείβει άροντας τις κυρώσεις και επιδεικνύοντας μια "φιλία" με τον Ερντογάν. Αυτή η νομοθεσία καθιστά σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν την ειρήνη και τις πολιτικές ελευθερίες στην Τουρκία και ότι οι ΗΠΑ δεν διατηρούν φιλίες με δικτάτορες».

