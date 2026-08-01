Τουρκία και Ιράκ υπέγραψαν ετήσια συμφωνία για τον αγωγό πετρελαίου

Η Τουρκία και το Ιράκ υπέγραψαν συμφωνία διάρκειας ενός έτους για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση του αγωγού αργού πετρελαίου μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε σήμερα σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.



«Πραγματοποιήσαμε μια εποικοδομητική συνάντηση στο Υπουργείο μας με τον υπουργό Πετρελαίου του Ιράκ, κ. Μπασίμ Μοχάμεντ Χουντέιρ, και την αντιπροσωπεία που τον συνόδευε. Μετά τη συνάντησή μας, υπογράψαμε μια ετήσια συμφωνία μεταξύ της BOTAŞ και των κρατικών πετρελαϊκών εταιρειών του Ιράκ, SOMO και NOC, η οποία θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση του αγωγού αργού πετρελαίου Ιράκ–Τουρκίας.



Ενώ συνεχίζονται οι εργασίες μας για τη σύναψη νέας μακροπρόθεσμης συμφωνίας σχετικά με αυτόν τον αγωγό, ο οποίος λειτουργεί ως στρατηγικός ενεργειακός διάδρομος μεταξύ των χωρών μας εδώ και περίπου μισό αιώνα, θέσαμε σε εφαρμογή αυτή τη ρύθμιση διακίνησης, η οποία καλύπτει ημερήσια χωρητικότητα 750 χιλιάδων βαρελιών.



Ο αγωγός αυτός, ο οποίος μεταφέρει το πετρέλαιο του Ιράκ στις παγκόσμιες αγορές μέσω του Τσεϊχάν με ασφάλεια και χωρίς διακοπές, κατέχει σήμερα πιο στρατηγική θέση από ποτέ όσον αφορά την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, όπως αποδεικνύουν και οι εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.



Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτή την ισχυρή υποδομή, ώστε να μεταφέρουμε όχι μόνο το πετρέλαιο του Ιράκ αλλά και τους ενεργειακούς πόρους της ευρύτερης περιοχής στις παγκόσμιες αγορές μέσω του Τσεϊχάν, υλοποιώντας μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη συνεργασία που θα ανοίξει τις πύλες για μια νέα εποχή στην ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ.», έγραψε ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.