Τραμπ: « Αν δεν ήμουν Πρόεδρος των ΗΠΑ το Ισραήλ δεν θα υπήρχε» - Νέες απειλές κατά του Ιράν

«Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντας στη δική του πολιτική την αποτροπή της ανάπτυξης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως καθοριστικό παράγοντα για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν το Ιράν δεν αποδεχθεί μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Fox News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

«Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Το καταλαβαίνουν αυτό. Είχαμε μερικές πολύ καλές συνομιλίες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις δηλώσεις του Νετανιάχου περί επανεκκίνησης του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος. Με τη Διαστημική Δύναμη διαθέτουμε τα καλύτερα συστήματα παρακολούθησης στον κόσμο. Έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την περιοχή του Pickaxe Mountain, η οποία θεωρείται πιθανή πυρηνική εγκατάσταση.

«Καταστρέψαμε τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις και, αν δεν κάνουν συμφωνία, θα χρειαστεί να καταστρέψουμε και το Pickaxe Mountain», είπε.

Συνεχίζοντας την επιθετική ρητορική του, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να πλήξουν κρίσιμες υποδομές του Ιράν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

«Θα μπορούσα να γκρεμίσω τις περισσότερες γέφυρές τους σε λιγότερο από μία ώρα. Θα μπορούσα να κατεδαφίσω όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας μέσα σε μία μέρα. Ξέρουν ότι θα το κάνω αν δεν κάνουν συμφωνία. Οι γέφυρες θα χαθούν», τόνισε.

Αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον έλεγχο της περιοχής.

«Το Ιράν δεν ελέγχει το στενό. Εμείς ελέγχουμε το στενό. Μπορούν να ρίξουν μερικές νάρκες εκεί μέσα και να τα κάνουν θάλασσα. Αλλά εμείς ελέγχουμε το στενό», είπε.

Trump on Iran: "They'll never have a nuclear weapon. They understand that. We have had some very good talks."



On Lindsey Graham: "He was very much a hawk on Iran, and over the last few weeks he became like, 'It's better making a deal in this case than just destroying the rest of… pic.twitter.com/WLoVfXGPQf — Open Source Intel (@Osint613) July 28, 2026

Τέλος, σχολίασε και τη στάση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, υποστηρίζοντας ότι πλέον τάσσεται υπέρ μιας διπλωματικής λύσης.

«Ήταν έντονα υποστηρικτής του Ιράν και τις τελευταίες εβδομάδες άρχισε να λέει: "Είναι καλύτερο να κάνουμε μια συμφωνία σε αυτή την περίπτωση παρά απλώς να καταστρέψουμε τα υπόλοιπα"», ανέφερε.