Νετανιάχου: «Εάν μας επιτεθεί το Ιράν θα λάβει πολύ δυναμική απάντηση»

Η σύγκρουση με το Ιράν «θα τελειώσει όταν ανατραπεί το καθεστώς ή μόλις τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι εάν επιτεθεί στη χώρα του θα λάβει «πολύ δυναμική» απάντηση.



«Με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία», το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να τερματιστεί δήλωσε ο Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News.



«Εάν το Ιράν ή οι πληρεξούσιοί του επιτεθούν στο Ισραήλ, θα κάνουν ένα τρομερό λάθος, επειδή η απάντησή μας, η απάντηση του Ισραήλ, θα είναι πολύ, πολύ δυναμική», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναφέρθηκε επίσης ότι στην προγραμματισμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ευελπιστεί να ακούσει από τον ηγέτη των ΗΠΑ τι σκοπεύει να κάνει με το Ιράν.



«Είναι καλό που έχουμε την ευκαιρία να καθίσουμε με τον καλό μας φίλο Πρόεδρο Τραμπ και να ακούσουμε τι έχει κατά νου», είπε ο Νετανιάχου για το μέλλον της σύγκρουσης με το Ιράν, «γιατί πιστεύω ότι από πολλές απόψεις είναι δική του απόφαση».

«Υποκινεί μίσος ο Μαμντάνι»



Πρόσθεσε ότι σκοπεύει «οπωσδήποτε» να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο και ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, «υποκινεί μίσος» εναντίον των Εβραίων.



«Σκοπεύω να έρθω και να πω την αλήθεια, να μιλήσω εκ μέρους του Ισραήλ και της ισραηλινο-αμερικανικής συμμαχίας από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε, λέγοντας πως ο Μαμντανί «υποστηρίζει τους δολοφόνους της Χαμάς».



Σημείωσε επίσης, ότι ο Τραμπ είχε «απόλυτο δίκιο» όταν είπε ότι η Σαουδική Αραβία θα αποκτούσε μόνο μια «πολιτική» πυρηνική συμφωνία σε αντάλλαγμα για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ, προσθέτοντας:



«Τονίζω τη λέξη «πολιτική» επειδή το τελευταίο πράγμα που θέλουμε, και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο πράγμα που θέλει ο πρόεδρος, είναι ένα στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα στη Σαουδική Αραβία».