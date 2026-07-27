Ο επικεφαλής της CENTCOM εισηγείται νέα μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπράντον Κούπερ φέρεται να ενημέρωσε το Πεντάγωνο και τον Λευκό Οίκο ότι ένα πιθανό επόμενο βήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα ήταν η επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, με στόχο την ολοκλήρωση των αποστολών που παρέμειναν ανεκπλήρωτες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή».

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των σχετικών συζητήσεων, περίπου το 20% των στρατιωτικών στόχων που είχαν χαρακτηριστεί ως προτεραιότητα από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν επλήγησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Ο επικεφαλής της CENTCOM εκτίμησε ότι, εφόσον η Ουάσιγκτον δεν αποφασίσει να επιστρέψει σε ευρείας κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να συνεχιστεί η περιορισμένη αεροπορική εκστρατεία των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Αγωνία για τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες

Η συγκεκριμένη εισήγηση αναδεικνύει τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με την επόμενη φάση της στρατιωτικής στρατηγικής στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ηγεσία της CENTCOM θεωρεί ότι οι μέχρι σήμερα επιθέσεις πέτυχαν σημαντικό μέρος των επιχειρησιακών τους στόχων, χωρίς όμως να εξουδετερώσουν πλήρως τις υποδομές και τις δυνατότητες που είχαν τεθεί ως βασικοί στόχοι.

Η πιθανότητα επιστροφής σε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις αποτελεί πλέον αντικείμενο αξιολόγησης από τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο, καθώς μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή και να επηρεάσει σημαντικά τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την επανέναρξη των επιχειρήσεων, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να εξετάζουν τις διαθέσιμες στρατιωτικές και διπλωματικές επιλογές.