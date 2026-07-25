Ο Τραμπ υποδέχεται τον Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον - Κρίσιμες οι συνομιλίες για το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα αναχωρήσει τη Δευτέρα (27/7) για την Ουάσιγκτον, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στον Λευκό Οίκο την Τρίτη (28/7), σε μια συνάντηση που πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Κατά την παραμονή του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο Νετανιάχου θα παραστεί επίσης στην τελετή μνήμης και την κηδεία του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ενός από τους στενότερους συμμάχους του Ισραήλ στο Κογκρέσο και προσωπικού φίλου του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Στην ανακοίνωσή του, το γραφείο του Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Γκράχαμ «φίλο του Ισραήλ», υπογραμμίζοντας τη μακρόχρονη σχέση τους.

Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πραγματοποιείται ενώ η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους απέναντι στο Ιράν και στις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι συνομιλίες Τραμπ-Νετανιάχου θα επικεντρωθούν στην κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, στη στρατηγική έναντι της Τεχεράνης, καθώς και στις προοπτικές περαιτέρω αμερικανοϊσραηλινής συνεργασίας.

Η συνάντηση θα είναι η έβδομη μεταξύ των δύο ηγετών από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, γεγονός που αναδεικνύει τη στενή συνεργασία τους σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, παρά τις κατά καιρούς εντάσεις που έχουν καταγραφεί στη μεταξύ τους σχέση.