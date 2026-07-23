Νετανιάχου: Η αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία θα φέρει «ιστορική πρόοδο»

«Ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή» θα αποτελούσε η αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το πρωθυπουργικό γραφείο αναφέρθηκε στις προοπτικές μιας πιθανής συμμετοχής του Ριάντ στις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες προβλέπουν την εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικές χώρες.

Η αναφορά στα Abraham Accords

«Όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στα Abraham Accords θα συνιστούσε ιστορική πρόοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», ανέφερε χαρακτηριστικά το γραφείο του Νετανιάχου.

Η τοποθέτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται στον απόηχο της ανακοίνωσης για την πυρηνική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έγινε την Τετάρτη.

Ωστόσο, το γραφείο του Νετανιάχου δεν έκανε καμία αναφορά στη συγκεκριμένη συμφωνία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι προϋπόθεση για την υλοποίησή της αποτελεί η ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στα Abraham Accords, κάτι που θα σήμαινε την αναγνώριση του Ισραήλ από το Ριάντ.

"The Civil Nuclear Deal (There will be no enrichment of material!) being made between the United States Department of Energy and Saudi Arabia, which pertains only to non-military use such as the ones that Iran and UAE (and others) already have, will be approved, but is totally… pic.twitter.com/C2WaB5nKcP — The White House (@WhiteHouse) July 23, 2026

Η στάση της Σαουδικής Αραβίας

Η Σαουδική Αραβία έχει διατηρήσει μέχρι σήμερα πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στην προοπτική εξομάλυνσης των σχέσεών της με το Ισραήλ.

Στο παρελθόν, το Ριάντ είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προχωρούσε στην υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ χωρίς να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος προς την κατεύθυνση της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους.

Η πιθανή αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη για τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω διπλωματική προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών και να επηρεάσει ευρύτερα τις περιφερειακές σχέσεις.