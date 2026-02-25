Συναγερμός σε χώρα της Λατινικής Αμερικής λόγω λειψυδρίας - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι αρχές της Ουρουγουάης κήρυξαν χθες Τρίτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα της χώρας, εξαιτίας της λειψυδρίας σε νότιους τομείς της, κάτι που θα επιτρέψει να προσφερθεί βοήθεια από το δημόσιο σε σχεδόν 2.000 μικρούς παραγωγούς.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την οποία κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας, έχει ισχύ 90 ημερών για την κτηνοτροφία, την παραγωγή γαλακτοκομικών και τις καλλιέργειες, πυλώνες της οικονομίας του μικρού λατινοαμερικάνικου κράτους.

Η λειψυδρία οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων στο νότιο τμήμα της χώρας, συνόψισε το υπουργείο.

Στην περιοχή που αφορά συμπεριλαμβάνεται η πρωτεύουσα Μοντεβιδέο και η περιφέρειά της.

Τα μέτρα που θα ληφθούν λόγω της ξηρασίας

Οι εκτάσεις που πλήττονται ανέρχονται σε κάπου 30 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ οι παραγωγοί είναι «1.800 ως 2.000», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γουστάβο Γαριβότο, επικεφαλής της διεύθυνσης φυσικών πόρων στο υπουργείο.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει να ληφθούν μέτρα όπως η αναβολή των πληρωμών φορολογικών οφειλών.

Η Ουρουγουάη έζησε έντονη ξηρασία την περίοδο μεταξύ του 2020 και του 2023, η οποία χαρακτηρίστηκε η χειρότερη των τελευταίων 70 και πλέον ετών.

Το 2025, το βόειο κρέας ήταν το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της Ουρουγουάης, ακολουθούμενο από τον χαρτοπολτό, τη σόγια και τα γαλακτοκομικά.