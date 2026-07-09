Συναγερμός στην αγορά φροντιστηρίων: Έρευνα για κοινές τιμές και πλαφόν στις εκπτώσεις

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, καθώς η Αρχή ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην κατά προτεραιότητα εξέταση της υπόθεσης και στον ορισμό αρμόδιου εισηγητή.



Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και ειδικότερα ενδεχόμενων αντιανταγωνιστικών πρακτικών στο πλαίσιο λειτουργίας δικτύου φροντιστηρίων.

Οι πρακτικές που ερευνώνται



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμες πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της Αρχής.



Στο πλαίσιο της διερεύνησης, στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού πραγματοποίησαν στις 30 Απριλίου 2025 αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, συλλέγοντας στοιχεία και έγγραφα.



Από την αξιολόγηση του υλικού προέκυψαν, σύμφωνα με την Αρχή, ενδείξεις για πιθανές κάθετες συμπράξεις που αφορούν:

τον καθορισμό ελάχιστων τιμών για τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες,



την εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής μέσω κοινών τιμοκαταλόγων διδάκτρων,



τον καθορισμό ανώτατου ποσοστού εκπτώσεων προς τους μαθητές.



Οι συγκεκριμένες πρακτικές, εφόσον αποδειχθούν, ενδέχεται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των συνεργαζόμενων φροντιστηρίων.

Φωτο αρχείου: INTIME NEWS

Τι σημαίνει ο ορισμός εισηγητή



Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διευκρινίζει ότι η ανάθεση της υπόθεσης σε εισηγητή αποτελεί ένδειξη πως η έρευνα έχει εισέλθει σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο.



Παράλληλα, ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες και προθεσμίες για την ολοκλήρωση της υπόθεσης και την έκδοση απόφασης.



Ωστόσο, η Αρχή ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν προδικάζει ούτε το περιεχόμενο της εισήγησης ούτε την τελική κρίση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η έρευνα συνεχίζεται



Η διάρκεια της διαδικασίας θα εξαρτηθεί από μια σειρά παραγόντων, όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ο όγκος των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, ο αριθμός των επιχειρήσεων που ελέγχονται και ο βαθμός συνεργασίας τους με τις αρμόδιες αρχές.



Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και την έκδοση οριστικής απόφασης, δεν προκύπτει διαπίστωση παράβασης ή επιβολή κυρώσεων, καθώς η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.