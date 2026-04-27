Συναγερμός στο Όστιν: Πυροβολισμοί μπροστά σε εστιατόριο - Αναφορές για θύματα
Πολλά άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σε φυγή έχει τραπεί ο δράστης.
Νέο αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής (26/4), με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη μεταξύ στο ανατολικό τμήμα του Όστιν στο Τέξας, με τον φερόμενο δράστη να πυροβολεί πολλές φορές κατά του πλήθους μπροστά από το Sam’s ΒΒQ, ένα αγαπημένο τοπικό στέκι.
Από την επίθεση αναφέρονται δύο τραυματίες, ωστόσο, σύμφωνα με το CBS, υπάρχουν πολλά θύματα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
Ο ύποπτος φέρεται να διέφυγε από το σημείο με όχημα και οι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.