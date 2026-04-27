Συναγερμός στο Όστιν: Πυροβολισμοί μπροστά σε εστιατόριο - Αναφορές για θύματα

Νέο αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής (26/4), με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη μεταξύ στο ανατολικό τμήμα του Όστιν στο Τέξας, με τον φερόμενο δράστη να πυροβολεί πολλές φορές κατά του πλήθους μπροστά από το Sam’s ΒΒQ, ένα αγαπημένο τοπικό στέκι.

Από την επίθεση αναφέρονται δύο τραυματίες, ωστόσο, σύμφωνα με το CBS, υπάρχουν πολλά θύματα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

APD confirms multiple victims being treated after shooting in East Austin



No active threat. The suspect fled in a vehicle.



Number of victims and extent of injuries still unknown.



— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 27, 2026

Ο ύποπτος φέρεται να διέφυγε από το σημείο με όχημα και οι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.