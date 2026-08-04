Ηλεκτρικός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 - Άνοιξαν όλοι οι σταθμοί

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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), μετά την προσωρινή διακοπή που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης λόγω πτώσης κλαδιών κοντά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Κατά τη διάρκεια του προβλήματος, τα δρομολόγια πραγματοποιούνταν μόνο στα τμήματα Πειραιάς – Ομόνοια και Κηφισιά – Άνω Πατήσια, με το ενδιάμεσο τμήμα της γραμμής να παραμένει εκτός λειτουργίας.

@flashgrofficial Προβλήματα καταγράφονται στη Γραμμή 1 του Μετρό, καθώς η κυκλοφορία έχει περιοριστεί προσωρινά λόγω πτώσης κλαδιών. Η διακοπή έχει προκαλέσει αυξημένη αναμονή και συνωστισμό στις αποβάθρες των σταθμών που παραμένουν σε λειτουργία. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Τρίτη 4 Αυγούστου - 15:00: Εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος λόγω πτώσης κλαδιών στο δίκτυο. pic.twitter.com/foAjfgsxIc — Flash.gr (@flashgrofficial) August 4, 2026

Προσωρινά είχαν κλείσει οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.