Ηλεκτρικός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 - Άνοιξαν όλοι οι σταθμοί
Κανονικά διεξάγονται πλέον τα δρομολόγια στη Γραμμή 1 του Μετρό, μετά το πρόβλημα που προκάλεσε η πτώση κλαδιών.
Update: 15:26
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), μετά την προσωρινή διακοπή που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης λόγω πτώσης κλαδιών κοντά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Κατά τη διάρκεια του προβλήματος, τα δρομολόγια πραγματοποιούνταν μόνο στα τμήματα Πειραιάς – Ομόνοια και Κηφισιά – Άνω Πατήσια, με το ενδιάμεσο τμήμα της γραμμής να παραμένει εκτός λειτουργίας.
Προσωρινά είχαν κλείσει οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.