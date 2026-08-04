Ελλάδα ΗΣΑΠ μετρό ΣΤΑΣΥ

Ηλεκτρικός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 - Άνοιξαν όλοι οι σταθμοί

Κανονικά διεξάγονται πλέον τα δρομολόγια στη Γραμμή 1 του Μετρό, μετά το πρόβλημα που προκάλεσε η πτώση κλαδιών.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 15:26

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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), μετά την προσωρινή διακοπή που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης λόγω πτώσης κλαδιών κοντά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Κατά τη διάρκεια του προβλήματος, τα δρομολόγια πραγματοποιούνταν μόνο στα τμήματα Πειραιάς – Ομόνοια και Κηφισιά – Άνω Πατήσια, με το ενδιάμεσο τμήμα της γραμμής να παραμένει εκτός λειτουργίας.

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Προβλήματα καταγράφονται στη Γραμμή 1 του Μετρό, καθώς η κυκλοφορία έχει περιοριστεί προσωρινά λόγω πτώσης κλαδιών. Η διακοπή έχει προκαλέσει αυξημένη αναμονή και συνωστισμό στις αποβάθρες των σταθμών που παραμένουν σε λειτουργία. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος

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Προσωρινά είχαν κλείσει οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.

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Ελλάδα ΗΣΑΠ μετρό ΣΤΑΣΥ

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