Συναγερμός στον Υμηττό: Τσιμεντένια κολώνα κατέρρευσε στη μέση του δρόμου

Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε μία τραγωδία στον Υμηττό, όταν μια τσιμεντένια κολώνα ηλεκτροφωτισμού κατέρρευσε ξαφνικά στην οδό Α. Λεντάκη.

Η κολώνα, φτιαγμένη από τσιμέντο και σίδερα, λύγισε επικίνδυνα, με θραύσματα τσιμέντου να πέφτουν στο οδόστρωμα, ενώ η πλήρης κατάρρευσή της αποτράπηκε μόνο από τύχη, αποσοβώντας τα χειρότερα.

Διακόπηκε η κυκλοφορία οχημάτων λόγω πτώσης κολώνας ηλεκτροδότησης. pic.twitter.com/8dCMgc3tQq — Flash.gr (@flashgrofficial) August 7, 2025

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Λεντάκη, στη συμβολή της με την οδό Ατταλείας, ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί ή ζημιές σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ για την αντικατάσταση της κολώνας, η οποία, όπως φαίνεται, είχε χρονίσει και έπρεπε να είχε αντικατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια.