Συναγερμός στον Υμηττό: Τσιμεντένια κολώνα κατέρρευσε στη μέση του δρόμου
Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε μία τραγωδία στον Υμηττό, όταν μια τσιμεντένια κολώνα ηλεκτροφωτισμού κατέρρευσε ξαφνικά στην οδό Α. Λεντάκη.
Η κολώνα, φτιαγμένη από τσιμέντο και σίδερα, λύγισε επικίνδυνα, με θραύσματα τσιμέντου να πέφτουν στο οδόστρωμα, ενώ η πλήρης κατάρρευσή της αποτράπηκε μόνο από τύχη, αποσοβώντας τα χειρότερα.
Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Λεντάκη, στη συμβολή της με την οδό Ατταλείας, ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί ή ζημιές σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ για την αντικατάσταση της κολώνας, η οποία, όπως φαίνεται, είχε χρονίσει και έπρεπε να είχε αντικατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια.