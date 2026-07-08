Συνάντηση της Νέας Αριστεράς με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Ελλάδος

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, συνοδευόμενος από την βουλεύτρια Πέτη Πέρκα και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Χρήστο Γιαμπουράνη, υποδέχθηκε στα γραφεία του κόμματος τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Ελλάδος, Γιώργο Γουρδουράκο, προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, «κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν τα αιτήματα του πυροσβεστικού προσωπικού, οι μεγάλες ελλείψεις στις υπηρεσίες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται οι πυροσβέστες να δώσουν κάθε χρόνο τη μάχη της αντιπυρικής περιόδου.



Ειδικότερα, συζητήθηκαν τα αιτήματα για πλήρη ένταξη στο καθεστώς των επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων όλων των πυροσβεστών, πληρωμή των οφειλόμενων ρεπό και αδειών, αύξηση της αποζημίωσης των εκτός έδρας μετακινήσεων, καθώς και αιτήματα που αφορούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των πυροσβεστών πενταετούς θητείας.



Στη συνάντηση τέθηκαν, επίσης, τα ζητήματα των πυροσβεστών δασικών επιχειρήσεων, των ΕΜΟΔΕ, καθώς και τα αιτήματα των εποχικών πυροσβεστών, που παραμένουν κάθε χρόνο σε καθεστώς εργασιακής αβεβαιότητας, ενώ καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες στην πυροπροστασία.



Η Νέα Αριστερά υπογράμμισε ότι αντιπυρική περίοδος χωρίς πυροσβέστες δεν γίνεται. Η κυβέρνηση δεν μπορεί κάθε καλοκαίρι να χειροκροτά τους πυροσβέστες μπροστά στις κάμερες και την ίδια στιγμή να αφήνει τις υπηρεσίες υποστελεχωμένες και εργαζόμενους σε διαρκή επισφάλεια.



Η προστασία της ζωής και της φύσης απαιτεί μόνιμο προσωπικό, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και συνολική ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος».