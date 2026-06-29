Μήνυση Σακελλαρίδη σε Βελόπουλο: Υποκινεί σε ρατσιστική βία

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων πήγε σήμερα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μαζί με την Πέτη Πέρκα και τον Θοδωρή Δρίτσα προκειμένου να καταθέσει... μήνυση εναντίον του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου.

Αφορμή οι δηλώσεις που έκανε ο κ. Βελόπουλος στο OPEN για το μεταναστευτικό λέγοντας ότι θα πρέπει να βυθίζονται οι βάρκες των λαθροδιακινητών να γίνονται και push backs κάνοντας μάλιστα λόγο για «παράπλευρες απώλειες».

«Πρόκειται για προτροπή σε τέλεση κακουργημάτων Θα περιμέναμε να υπάρχει αυτεπάγγελτη κίνηση από τη Δικαιοσύνη αλλά δυστυχώς δεν είδαμε κάτι τέτοιο για αυτό και προχωρήσαμε σε αυτή τη μήνυση. Ρατσισμός και μισαλλοδοξία δεν χωράνε στην ελληνική κοινωνία. Θα δώσουμε μάχη απέναντι σε τέτοιες δηλώσεις μέσα στη Βουλή και μέσα στην κοινωνία» είπε ο κ. Σακελλαρίδης στις δηλώσεις του.

«Υποκίνηση σε βίαιες πράξεις και κακουργήματα»

«Ο λόγος για τη μήνυση αυτή είναι η παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, σε τηλεοπτική εκπομπή, λειτούργησε με τρόπο υποκινητικό για βίαιες πράξεις, καλώντας, στην πραγματικότητα, τις κρατικές υπηρεσίες να βουλιάζουν βάρκες με μετανάστες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σακελλαρίδη από το προαύλιο των δικαστηρίων.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, αυτού του είδους η ρητορική «λειτουργεί υποκινητικά για την τέλεση κακουργημάτων» και ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δείξει ανοχή απέναντι σε τέτοιες επικίνδυνες πολιτικές πρακτικές.

Αιχμές για τη στάση της Δικαιοσύνης



Παράλληλα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης άφησε σαφείς αιχμές για τα αντανακλαστικά των δικαστικών αρχών, σημειώνοντας ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα θα έπρεπε να είχε υπάρξει άμεση παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών χωρίς να απαιτείται εξωτερική καταγγελία.

«Θα περιμέναμε, την ίδια στιγμή, να υπάρχει και αυτεπάγγελτη κίνηση από την πλευρά της Δικαιοσύνης για μια τέτοιου τύπου πράξη. Δυστυχώς, δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό θεωρήσαμε ότι ήταν καθήκον και χρέος μας να ασκήσουμε μια τέτοιου τύπου μήνυση», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Σακελλαρίδης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις ιδεολογικές γραμμές της παράταξης, τονίζοντας ότι ο ρατσισμός και οι δηλώσεις μισαλλοδοξίας δεν έχουν και δεν πρέπει να έχουν καμία θέση ούτε στην ελληνική κοινωνία ούτε στην εγχώρια πολιτική σκηνή.



«Από τη δική μας πλευρά, ως Νέα Αριστερά, θα δώσουμε μάχη απέναντι σε τέτοιου τύπου ρατσιστικές δηλώσεις και ρατσιστικές κινήσεις, και μέσα στη Βουλή και μέσα στην κοινωνία», κατέληξε.