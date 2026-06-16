Συνάντηση  Βαρθολομαίου – Ερντογάν στην Άγκυρα: Στο επίκεντρο η Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Τον Ταγίπ Ερντογάν συνάντησε στην Άγκυρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, συζητήθηκαν και ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Ρωμιοσύνη της Τουρκίας.



Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο για τη συνάντηση και την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων γύρω από θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/SU44rGhUVl — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 16, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ένα διαχρονικό αίτημα του Πατριαρχείου και της διεθνούς κοινότητας.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, του Ανώτατου Συμβουλίου Εκπαίδευσης (YÖK) και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με στόχο τη διερεύνηση των προϋποθέσεων για την επαναλειτουργία της Σχολής.



Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνόδευαν ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και ο Επίσκοπος Αραβισσού Κασσιανός.



Μετά την ολοκλήρωση των επαφών τους στην τουρκική πρωτεύουσα, ο Πατριάρχης και η συνοδεία του αναμένεται να επιστρέψουν αυθημερόν στην Κωνσταντινούπολη.



Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης εξακολουθεί να βρίσκεται στην ατζέντα των επαφών του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την τουρκική ηγεσία, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δεσμευθεί έναντι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και να συζητήσει το ζήτημα.