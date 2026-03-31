Συνεχίζεται το θρίλερ στου Ζωγράφου: Τι έδειξε η νεκροψία - νεκροτομή στις δύο γυναίκες

Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δώσουν τελικά απαντήσεις στο θρίλερ του Ζωγράφου, καθώς ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε τη νεκροψία – νεκροτομή δεν μπόρεσε να διακρίνει τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο γυναικών.

Ο λόγος για την 91χρονη μητέρα και την 56χρονη αδερφή του 54χρονου ο οποίος κρατείται και αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας κατά συρροή και του νόμου περί όπλων, με την απολογία του ενώπιον του ανακριτή να παίρνει προθεσμία για τις 3 Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής στην έκθεση του θα κάνει λόγο για απροσδιόριστες αιτίες θανάτου, με τις δύο γυναίκες να μην έχουν εμφανείς κακώσεις, ενώ ο χρόνος που έχασαν τη ζωή τους εκτιμάται περίπου 2 μήνες πριν.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Σε ό,τι αφορά την 56χρονη γυναίκα πράγματι αντιμετώπιζε καρκίνο -εντοπίστηκαν καρκινικά κύτταρα-, ενώ αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως η 91χρονη είχε τροφή στο στομάχι της δείγμα ότι ο 54χρονος γιος της δεν την άφησε απλά στο δωμάτιο να πεθάνει. Δεν αποκλείεται επομένως ο θάνατος να ήταν ασφυκτικός -όχι από στραγγαλισμό- ή ακόμη να επήλθε και συνέπεια δηλητηρίασης.

Ο γιος της οικογένειας

Τέλος, χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι ο 54χρονος κατάφερε να σφραγίσει σχεδόν αεροστεγώς το δωμάτιο με τις δύο νεκρές γυναίκες, χρησιμοποιώντας βαμβάκι, σιλικόνη και στόκο, ενώ σε όλο το σπίτι είχε ρίξει ναφθαλίνη για να μην υπάρχει οσμή.