Συνέδριο ΝΔ - Σκέρτσος: Θεσμική κανονικότητα το επιτελικό κράτος, πίσω από τους αριθμούς είναι άνθρωποι

«Έχω αγάπη για τους αριθμούς, αλλά πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι και κοινωνικές ανάγκες».

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος βρέθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα στο επίκεντρο των εσωκομματικών «πυρών» για το επιτελικό κράτος, μιλώντας στο 16 Συνέδριο της ΝΔ επέμεινε ότι τα στοιχεία και οι δείκτες που παρουσιάζει η κυβέρνηση αποτυπώνουν το εύρος των πολιτικών που εφαρμόζονται από το 2019 μέχρι σήμερα. Όπως είπε, οι πολιτικές αυτές διαμορφώνουν μια «μεγάλη κοινωνική συμμαχία» γύρω από τη Νέα Δημοκρατία και τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Σκέρτσος υποστήριξε ακόμη ότι η αξιολόγηση και η μέτρηση των πολιτικών αποτελούν βασική προϋπόθεση αποτελεσματικής διακυβέρνησης, τονίζοντας πως «ό,τι δεν μετριέται δεν μπορεί να αξιολογηθεί». Αντιπαρέβαλε, μάλιστα, το κυβερνητικό έργο με «εύκολα συνθήματα» και «περιττούς διχασμούς», υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή ΝΔ επιδιώκει να ενώνει τους πολίτες μέσα από σχέδιο, αποτέλεσμα και ευθύνη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο επιτελικό κράτος, το οποίο χαρακτήρισε «θεσμική κανονικότητα» και λειτουργία με κανόνες και διαδικασίες που εξασφαλίζουν συνέχεια και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες στη λειτουργία του ελληνικού κράτους, επισημαίνοντας ότι η επόμενη τετραετία πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού δημόσιου τομέα.